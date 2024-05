FestAmbiente, l’evento a basso impatto anche grazie ai pallet certificati PEFC

È il primo evento ecosostenibile certificato in Italia. Per il Festival nazionale di Legambiente, PALM fornisce tutti i materiali in legno progettati secondo principi di eco-design e con un approccio a km zero

di Antonio Brunori

Dal 2020, il Festival nazionale di Legambiente, che dal 1989 anima l’agosto maremmano, ha ricevuto la certificazione Ecoevents come primo evento ecosostenibile certificato nell’intera Penisola. La certificazione si ottiene attraverso il raggiungimento di una serie di obiettivi al fine di garantire elevati standard di rispetto ambientale. Gli elementi di arredo, per esempio, devono essere realizzati per la maggior parte in materiali sostenibili (cartone e legno certificati per la loro origine, plastica riciclata, gomma da pneumatici a fine vita, ecc.) tutto all’insegna dell’economia circolare, del riciclo e del riutilizzo. Il rispetto scrupoloso di questi parametri ha portato Festambiente a riflettere anche sul ciclo di vita di questi materiali, sulla loro impronta ecologica, sulla coerenza che ha ogni scelta organizzativa, consapevolezza che è indispensabile per affrontare la crisi climatica in cui siamo tutti coinvolti.

Così, quando è arrivato il momento di scegliere i prodotti di origine forestale (il legno e il cartone, per intenderci) come materiali su cui impostare le strutture degli stand, gli arredi e le suppellettili della festa, si è voluto promuovere un approccio che desse valore alla tutela ambientale, alla legalità, al rispetto dei diritti umani, all’uguaglianza sociale e alle attività del terzo settore. Con l’aiuto di PEFC Italia, organizzazione no profit che permette di certificare la sostenibilità della gestione dei boschi e la rintracciabilità dei prodotti legnosi e cartacei che provengono dai boschi certificati per la loro buona gestione, sono state strette alleanze con imprese italiane che avessero un approccio coerente con la visione di Legambiente e che garantissero la certificazione “Ecoevents”. Tra queste, un ruolo determinante è quello giocato dalla PALM SpA SB, impresa innovativa nella produzione ed eco progettazione di pallet in legno e imballaggi su misura a ridotto impatto ambientale (anche prima azienda produttrice di pallet al mondo certificata B Corp).

PALM ha fornito tutti i pallet progettati secondo principi di eco-design utilizzando legname certificato PEFC (proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici) che FestAmbiente ha utilizzato per realizzare le aree espositive della manifestazione; al termine dell’evento, la Palm si è impegnata a far continuare il ciclo di vita di questi pallet in legno. Una volta finito l’evento, i pallet sono stati smontati e ritirati direttamente da Vignaenaoli sarl, azienda vitivinicola in loco, che li utilizza come strumenti logistici nella loro supply chain (utilizzo primario per il quale sono prodotti i pallet in legno). Un approccio a km zero, con un’impresa poco distante dalla sede di FestAmbiente in Loc. Enaoli, ha favorito una filiera bosco-legno-consumatore responsabile, che abbraccia i principi dell’economia circolare e sistemica, in una filiera totalmente Made in Italy.