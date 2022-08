Festambiente, dal 3 al 7 agosto torna il Festival nazionale di Legambiente

Appuntamento in Maremma con la trentaquattresima edizione della manifestazione che metterà al centro il grande dibattito sulla costruzione della pace, rigorosamente in chiave rinnovabile. Tutti gli eventi in programma

Dal mensile di luglio/agosto – In una delle parentesi più difficili della storia contemporanea, Legambiente ha deciso ancora una volta di fare la propria parte: “Festambiente”, la festa nazionale dell’associazione, metterà al centro della trentaquattresima edizione il grande dibattito sulla costruzione della pace, rigorosamente in chiave rinnovabile.

Dal 3 al 7 agosto, nel teatro maremmano della kermesse, si alzerà nuovamente il sipario su una manifestazione che si è dimostrata in grado di sopravvivere anche alla pandemia. Sarà mantenuta la formula delle ultime due edizioni: spazio quindi alle parole e alla riflessione collettiva, ma anche a iniziative alla scoperta del territorio, alle attività per le bambine e i bambini, al cinema, ai reading, al teatro, alla musica e al buon cibo. Al centro, la corsa verso le rinnovabili che il conflitto in Ucraina ha dimostrato – qualora ce ne fosse stato ancora bisogno – essere l’unica vera opzione possibile per accompagnare il nostro Paese e l’intera Europa verso l’autonomia energetica. Spazio anche ad approfondimenti sul perché è del tutto fuori dal tempo ragionare di nucleare e sull’importanza di combattere l’illegalità a ogni livello.

Sui palchi si alterneranno personalità delle istituzioni, della politica, dell’imprenditoria illuminata, del terzo settore, per raccontare l’Italia di oggi e quella di domani. Novità assoluta il padiglione dedicato alle energie rinnovabili che si aggiunge a quelli dell’agroecologia, dell’economia circolare e delle aree protette. In questo spazio espositivo, i visitatori potranno conoscere da vicino le principali aziende del settore che delle energie amiche dell’ambiente hanno fatto una realtà produttiva a impatto positivo. Anche il padiglione dedicato all’agroecologia vedrà la presenza dei principali attori del settore alimentare che hanno scelto di ridurre gli input negativi e la chimica, contribuendo in maniera incisiva ad affrontare la crisi climatica e a promuovere un sistema del cibo basato su qualità e salubrità.

Nel padiglione dedicato all’economia circolare saranno invece presentati i progetti più innovativi e all’avanguardia dello Stivale. Il padiglione delle aree protette, infine, sarà interamente dedicato alle buone pratiche in chiave sostenibile promosse dai Parchi d’Italia. Protagonisti anche i percorsi di solidarietà di Legambiente, a partire dal progetto “Rugiada”, attraverso il quale, ormai da più di tre decenni, l’associazione aiuta bambine e bambini bielorussi a lottare contro un nemico invisibile: la radioattività. Il primo evento interamente sostenibile d’Europa, da cui è nata anche la certificazione Ecoevents, frutto della collaborazione con Ambiente & Salute, società benefit, e Legambiente, si conferma punto di riferimento per il dibattito pubblico oltre che luogo di incontro e produzione di nuove idee. Le buone pratiche ecologiche adottate dalla manifestazione – dal risparmio energetico al plastic free, passando dal cibo biologico fino ad arrivare agli arredi di economia circolare – sono infatti divenute modello per molti eventi dello spettacolo, della cultura e dello sport, a livello nazionale e internazionale.