Dal 18 al 21 giugno appuntamento nella laguna sud di Venezia, nella località Casoni della Fogolana nel Comune di Codevigo a Padova, con Festambiente 2020. Un evento particolarmente atteso perché dà finalmente avvio a una serie di interessanti e coinvolgenti attività, seppur con le limitazioni previste dalle vigenti disposizioni atte a contrastare la diffusione del Covid-19.

“Vogliamo ri-trovarci per dare anche un senso di comunità, pur con i limiti e le distanze imposte dalle disposizioni vigenti, affinché i valori di amicizia, solidarietà, convivenza cui noi crediamo e che pratichiamo possano essere ripresi e, perché no, anche migliorati”, dice Maurizio Savioli, presidente del Circolo Legambiente APS di Piove di Sacco. “Abbiamo sentito molti, durante il periodo del lockdown, dichiarare che quanto successo doveva farci pensare, in particolare renderci consapevoli che la nostra società aveva intrapreso indirizzi economici e sociali che non portavano ad alcun avvenire. Ora, per non far sì che anche queste siano state parole scritte sulla sabbia, a noi spetta il compito di dimostrare che ‘un altro mondo è ancora possibile’ purché si abbia la volontà di cambiare davvero, cominciando dalle nostre azioni quotidiane!”.

L’appuntamento del 18 giugno sarà anche un evento, conclude Savioli, “per ribadire, con le camminate proposte, che le nostre attività escursionistiche hanno subito una pausa, ma noi siamo già pronti a ripartire nei modi e nei tempi che le disposizioni normative ci consentiranno”.