Biodiversità

Sorprese d’estate, sono nati cinque fennec al Bioparco di Roma

Redazione
di Redazione
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Fennec con cinque cuccioli
Foto: Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco
Nati cinque fennec, i canidi più piccoli al mondo, al Bioparco di Roma. I fennec, adattati ad ambienti desertici, sono in buona salute

Il caldo torrido nella capitale ha portato una cicogna. Sono nati cinque fennec, i canidi più piccoli al mondo, al Bioparco di Roma. Animali adattati al caldo e agli ambienti desertici, i fennec da adulti pesano appena un chilo e sono quelli con le orecchie più grandi al mondo, in proporzione alle dimensioni corporee. Secondo la Presidente Paola Palanza, etologa e professoressa ordinaria presso l’Università di Parma, i piccoli stanno bene, ma ancora non è possibile stabilirne il sesso. “La madre, Bella  – spiega Palanza – ha sette anni ed è nata qui al Bioparco; il maschio si chiama Rocco, ha la stessa età della femmina ed è arrivato al Bioparco nell’ottobre 2025 dallo Zoo di Cracovia, nell’ambito dei programmi europei EEP, dedicati alla conservazione delle specie attraverso la gestione delle popolazioni, la ricerca e l’educazione all’interno delle strutture zoologiche. I cuccioli sono nati circa un mese fa all’interno della tana scavata nella terra o sabbia dai genitori, come succede in natura, dove tutta la famiglia trascorre molto tempo durante il giorno. La mamma li allatta e da poco è iniziato lo svezzamento. I fennec sono un esempio straordinario di adattamento agli ambienti desertici: piccoli carnivori, parenti stretti delle volpi e degli altri canidi – conclude Palanza – hanno sviluppato caratteristiche uniche per sopravvivere alle temperature estreme del Sahara”.

Fennec Roma
Foto di Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco

Il fennec è diffuso nei deserti sabbiosi e nelle aree semi-desertiche dell’Africa settentrionale, dal Sahara Occidentale fino in Egitto. Territoriale e monogamo, la coppia vive con la prole formando un nucleo familiare. Onnivoro, si nutre di insetti, lucertole, uccelli, uova, piccoli roditori, frutti e tuberi. Le orecchie, lunghe ben 10 cm, costituiscono il 20% della superficie corporea, fungono da veri e propri pannelli termoregolatori per disperdere il calore in eccesso e offrono all’animale un udito eccellente con cui localizzare le prede che si muovono sotto la sabbia. La minaccia principale per questi animali è la crescente attività antropica. Seppur protetti legalmente in diversi Paesi, in alcuni mercati locali del Nord Africa, ad esempio, i giovani fennec vengono catturati per essere venduti illegalmente nei mercati come animali da compagnia o per scattare foto ricordo con i turisti. Gli adulti sono uccisi per la pelliccia, utilizzata essenzialmente dalle popolazioni locali.

Fennec cucciolo con madre
Foto Massimiliano Di Giovanni – archivio Bioparco

 

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Sorprese d'estate, sono nati cinque fennec al Bioparco di Roma
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Sorprese d'estate, sono nati cinque fennec al Bioparco di Roma
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Nati cinque fennec, i canidi più piccoli al mondo, al Bioparco di Roma. I fennec, adattati ad ambienti desertici, sono in buona salute
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