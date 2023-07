FederBio a raccolta, il 6 luglio l’assemblea nazionale

In Italia sono più di 60.000 i produttori bio. Zootecnia e autoproduzione dei mezzi tecnici sono due dei temi su cui verterà l’incontro

di MARCO MARASÀ

Produttori Bio di tutta Italia unitevi! Sembrano mossi da questa esortazione le 16 associazioni che fanno parte di FederBio (Federazione italiana agricoltura Biologica e Biodinamica) che si incontreranno il 6 luglio per l’assemblea al Palazzo Rospigliosi, a Roma, per discutere di agricoltura biologica. È aperta a tutti gli operatori bio, che in Italia sono più di 60.000.

Nel marzo 2022 il Parlamento ha approvato una legge sull’agricoltura biologica con la quale non solo è stato istituito il marchio biologico italiano, ma anche un fondo da destinare alla produzione bio. Inoltre, la norma prevede la creazione di distretti biologici, nei quali allevare e coltivare prodotti bio.

Dall’assemblea del 6 luglio uscirà fuori il Manifesto dei produttori del biologico. L’arcipelago di associazioni ecologiste, istituzioni, referenti scientifici e soci produttori, che compone FederBio, si è confrontato sui temi cruciali in quattro webinar organizzati nei mesi scorsi.

Fra questi c’è quello sull’autoproduzione dei mezzi tecnici. Il processo si basa su un’economia circolare che reintegra nella catena produttiva tutto ciò che è rifiuto o scarto, come ad esempio il fertilizzante. L’autoproduzione è utile perché un rifiuto diventa una risorsa. Inoltre, c’è anche un vantaggio ambientale, “in quanto si recuperano nutrienti che rientrano nel sistema agricolo, arricchendo la fertilità dei suoli e riducendo l’impatto negativo del rifiuto”, afferma Alessandra Trinchera, ricercatrice al Crea Agricoltura Ambiente di Roma, dove studia i mezzi tecnici.

Il secondo tema ha a che fare con la Riforma del sistema di certificazione dei prodotti bio. Ad oggi la Regolamentazione dell’Ue non consente un sistema di certificazione standard, per questo il rilascio della certificazione biologica è gestito da organismi privati. Per le piccole aziende locali che vogliono convertirsi al biologico, tale sistema rappresenta un ostacolo sia a causa della burocrazia che per i costi ingenti. FederBio propone un sistema unico di certificazione che eviti conflitti di interesse e che si coordini con lo Stato.

Il prezzo giusto per i prodotti bio dovrebbe essere quello a cui gli agricoltori biologici hanno convenienza a vendere i loro prodotti. Ma finora il prezzo dei prodotti convenzionali regola quello dei prodotti biologici. Invece, il mercato biologico ha bisogno di affrancarsi da quello tradizionale. Altrimenti, come afferma la presidentessa di FederBio Maria Grazia Mammuccini, “…c’è il rischio di arrivare a prezzi fuori controllo come accade nel convenzionale”.

Ad animare le discussioni pre assembleari nel mondo del biologico c’è anche la zootecnia: dalla carne sintetica prodotta in laboratorio agli allevamenti con ridotti impatti ambientali. Paolo Carnemolla, segretario generale di FederBio, ne rileva l’importanza: “anche se la zootecnia biologica è tra gli ultimi arrivati nel quadro normativo europeo, riassume in sé tutti gli elementi attualmente al centro del dibattito”.

L’assemblea sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook di FederBio.