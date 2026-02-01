Solo gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare e sfogliare la Nuova Ecologia ogni mese

Hai acquistato l’abbonamento sul nostro negozio online o ti sei già iscritto a questo sito come socio Legambiente? Entra con le tue credenziali per sfogliare questo mensile

Se non ti interessa abbonarti ma vuoi leggere solo questo numero della Nuova Ecologia puoi comprarlo sul nostro store e lo riceverai in formato sia cartaceo che digitale

SOMMARIO FEBBRAIO 2026

PRIMO PIANO

12 Eredità olimpica

La promessa di sostenibilità è stata tradita. La “legacy”, ciò che resterà sul territorio di Milano Cortina 2026, è fatta di impatto ambientale, poca trasparenza e ritardi nella consegna delle opere

servizi di Luisa Calderaro, Leonardo Fe1rante, Vanda Bonardo

22 Un brutto clima per l’ambiente

a cura di Francesco Loiacono, Rocco Bellantone

29 Attacco alla diplomazia ambientale e alla scienza

di Lorenzo Ciccarese

STORIE

32 Cara dolce casa

di Tiziana Guerrisi

36 Diritti in gabbia

di Francesca Caprini

40 Senza puntare il dito

di Elena Russo

42 L’emancipazione corre sui pedali

di Cristina Gambaro

TRANSIZIONE

48 Indietro tutta

La retromarcia sullo stop ai motori endotermici dal 2035 della Commissione stravolge un pezzo portante del Green deal. E la Cina ringrazia

di Rocco Bellantone

50 Dove il futuro avanza

di Elena Russo

52 Strategia a tre gambe

di Luciano Celi

56 Se la pietra non basta più

di Massimiliano Saltori

VIVERE MEGLIO

72 Piante antinquinamento tra mito e realtà

di Tessa Gelisio

GAIA

74 Il Regno degli esseri multiformi

I funghi hanno avuto origine tra 900 e 1400 milioni di anni fa, plasmando i suoli primitivi per la successiva colonizzazione da parte di alghe e piante

di Giulia Assogna

FUMETTO

75 Quando tutto ha cominciato a finire

di Fabio Dessì

CULTURA

88 In soccorso del suolo

di Roberto Carvelli

90 In Australia gli aborigeni riprendono voce

di Alessandro Michelucci

93 Ce lo spiegano loro

di Rocco Bellantone

rubriche

10 Risiko sulle terre degli inuit

a cura di Tiziana Guerrisi

65 L’idrogeno verde resta a galla

a cura di Loris Pietrelli

71 A protezione di un’identità

a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli

79 Almanacco

a cura di Barbanera

80 Non umanizzare gli animali

95 “Frankie, go home!”

opinioni

11 LA STRISCIA DI GIANLO

di Gianlorenzo Ingrami

45 INSIEME CONTRO CHI SPACCIA VELENI

di Enrico Fontana

63 VADEMECUM PER RIBATTERE AI NEGAZIONISTI CLIMATICI

di Francesco Ferrante

77 TRA TERRA E MARE LEGAMI NASCOSTI

di Domenico D’Alelio

97 L’IMPRESA DELLA DECARBONIZZAZIONE

“Le aziende italiane sono impegnate sul fronte climatico ma nell’adattamento e nella mitigazione restano indietro rispetto a quelle europee”

di Mauro Albrizio

98 VIA D’USCITA

di Maicol&Mirko

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Vanda Bonardo, Luisa Calderaro, Francesca Caprini, Roberto Carvelli, Luciano Celi, Lorenzo Ciccarese, Domenico D’Alelio, Milena Dominici, Francesco Ferrante, Leonardo Ferrante, Enrico Fontana, Cristina Gambaro, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Alessandro Michelucci, Loris Pietrelli, Elena Russo, Massimiliano Saltori, Tito Vezio Viola

Chiuso in redazione il 23 gennaio 2026