SOMMARIO FEBBRAIO 2026
PRIMO PIANO
12 Eredità olimpica
La promessa di sostenibilità è stata tradita. La “legacy”, ciò che resterà sul territorio di Milano Cortina 2026, è fatta di impatto ambientale, poca trasparenza e ritardi nella consegna delle opere
servizi di Luisa Calderaro, Leonardo Fe1rante, Vanda Bonardo
22 Un brutto clima per l’ambiente
a cura di Francesco Loiacono, Rocco Bellantone
29 Attacco alla diplomazia ambientale e alla scienza
di Lorenzo Ciccarese
STORIE
32 Cara dolce casa
di Tiziana Guerrisi
36 Diritti in gabbia
di Francesca Caprini
40 Senza puntare il dito
di Elena Russo
42 L’emancipazione corre sui pedali
di Cristina Gambaro
TRANSIZIONE
48 Indietro tutta
La retromarcia sullo stop ai motori endotermici dal 2035 della Commissione stravolge un pezzo portante del Green deal. E la Cina ringrazia
di Rocco Bellantone
50 Dove il futuro avanza
di Elena Russo
52 Strategia a tre gambe
di Luciano Celi
56 Se la pietra non basta più
di Massimiliano Saltori
VIVERE MEGLIO
72 Piante antinquinamento tra mito e realtà
di Tessa Gelisio
GAIA
74 Il Regno degli esseri multiformi
I funghi hanno avuto origine tra 900 e 1400 milioni di anni fa, plasmando i suoli primitivi per la successiva colonizzazione da parte di alghe e piante
di Giulia Assogna
FUMETTO
75 Quando tutto ha cominciato a finire
di Fabio Dessì
CULTURA
88 In soccorso del suolo
di Roberto Carvelli
90 In Australia gli aborigeni riprendono voce
di Alessandro Michelucci
93 Ce lo spiegano loro
di Rocco Bellantone
rubriche
10 Risiko sulle terre degli inuit
a cura di Tiziana Guerrisi
65 L’idrogeno verde resta a galla
a cura di Loris Pietrelli
71 A protezione di un’identità
a cura di Marika Aakesson e Francesco Subioli
79 Almanacco
a cura di Barbanera
80 Non umanizzare gli animali
95 “Frankie, go home!”
opinioni
11 LA STRISCIA DI GIANLO
di Gianlorenzo Ingrami
45 INSIEME CONTRO CHI SPACCIA VELENI
di Enrico Fontana
63 VADEMECUM PER RIBATTERE AI NEGAZIONISTI CLIMATICI
di Francesco Ferrante
77 TRA TERRA E MARE LEGAMI NASCOSTI
di Domenico D’Alelio
97 L’IMPRESA DELLA DECARBONIZZAZIONE
“Le aziende italiane sono impegnate sul fronte climatico ma nell’adattamento e nella mitigazione restano indietro rispetto a quelle europee”
di Mauro Albrizio
98 VIA D’USCITA
di Maicol&Mirko
HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:
Marika Aakesson, Mauro Albrizio, Vanda Bonardo, Luisa Calderaro, Francesca Caprini, Roberto Carvelli, Luciano Celi, Lorenzo Ciccarese, Domenico D’Alelio, Milena Dominici, Francesco Ferrante, Leonardo Ferrante, Enrico Fontana, Cristina Gambaro, Tessa Gelisio, Tiziana Guerrisi, Gianlorenzo Ingrami, Katia Ippaso, Maicol&Mirko, Alessandro Michelucci, Loris Pietrelli, Elena Russo, Massimiliano Saltori, Tito Vezio Viola
Chiuso in redazione il 23 gennaio 2026