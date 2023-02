Solo gli acquirenti dell’abbonamento digitale e i soci Legambiente che sottoscrivono la tessera comprensiva di abbonamento possono scaricare e sfogliare la Nuova Ecologia ogni mese

Hai acquistato l’abbonamento sul nostro negozio online o ti sei già iscritto a questo sito come socio Legambiente? Entra con le tue credenziali per sfogliare questo mensile

Se non ti interessa abbonarti ma vuoi leggere solo questo numero della Nuova Ecologia puoi comprarlo sul nostro store e lo riceverai in formato sia cartaceo che digitale

SOMMARIO FEBBRAIO 2023

STORIA DI COPERTINA

16 La guerra è tossica

I danni ambientali a un anno dall’inizio del conflitto in Ucraina: acqua, aria e terra contaminate e senza protezione

servizi di Lorenzo Marinone, Rocco Bellantone

PROTAGONISTI

32 ‘Non ci può essere nostalgia di un mondo più povero’

A colloquio con Francesco Guccini

di Sebastiano Venneri, foto di Sara Casna

INCHIESTE

38 La biodiversità merita un 30

Il 30% delle terre, il 30% delle acque protette e 30 miliardi di finanziamento per la conservazione entro il 2030. I capisaldi dell’accordo di Montreal

servizi di Lorenzo Ciccarese, Giulia Assogna, Piero Genovesi, Antonio Nicoletti

50 Chimica in tavola

di Margherita Ambrogetti Damiani

VERTENZE & CAMPAGNE

56 Spiragli di luce per il Brasile

Per Lula non sarà facile risolvere i problemi ereditati da Bolsonaro. Dall’emergenza ambientale in Amazzonia alle condizioni degli indigeni

di Alessandro Michelucci

59 Un’oasi di ecoattivismo

di Francesca Stazzonelli

ECONOMIA CIVILE

60 La sfida climatica in città

Trasformare gli edifici in centrali di energia pulita, e partire da quelli esistenti. E ripensare la mobilità.

Intervista all’architetto Stefano Boeri

di Elisa Cozzarini

GAIA

68 Sulla via del ritorno

Dopo il declino del secolo scorso, la lontra sta tornando in Italia. Uno studio ha analizzato la connettività ambientale delle aree alpine occidentali

di Giulia Assogna

IN VIAGGIO

78 In carrozza sulla Transiberiana d’Italia

La Ferrovia dei Parchi è un modello per tutte le linee turistiche

di Licia Zuzzaro

FUMETTO

87 Germogli di futuro

In “Penss e le pieghe del mondo” Moreau racconta la scoperta dell’agricoltura

di Fabio Dessì

CULTURA

93 ‘Siamo in alto mare’

di Elisa Cozzarini

rubriche

31 Lettere

65 Equotech

67 Imprese

83 Visioni

95 Segnalibro

98 Almanacco

opinioni

28 AMBIENTEUROPA

Si può fare di più

di Mauro Albrizio



31 URBAN EXPERIENCE

Teatro digitale

di Carlo Infante

70 PROFONDO BLU

Menù sostenibili

di Domenico D’Alelio

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

Margherita Ambrogetti Damiani, Elisa Cozzarini, Piero Genovesi, Lorenzo Marinone, Alessandro Michelucci, Francesca Stazzonelli, Sebastiano Venneri, Licia Zuzzaro

Chiuso in redazione il 20 gennaio 2023