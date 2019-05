Il documento di riforma legislativa presentato a Camera e Senato in questi giorni da Cia-Agricoltori Italiani si porta dietro una serie di considerazioni che agitano il dibattito intorno al fenomeno dell’aumento della fauna selvatica e delle preoccupanti conseguenze registrate tra danni all’agricoltura, rischio malattie, incidenti stradali e minacce alla pubblica sicurezza anche nei centri urbani. Una situazione difficile cui vanno aggiunti i danni economici quantificati in un ammontare di 50-60 milioni di euro l’anno dal 2010 a oggi. Quella che Cia-Agricoltori Italiani considera una legislazione ormai obsoleta e carente non trova le stesse critiche degli ambientalisti per i quali, invece, nulla si può eccepire nei confronti di una norma che dopo anni di lotte è arrivata, finalmente (nel 1992), ad ovviare al problema dell’indiscriminata azione venatoria.

La proposta di revisione della legge – fissata in sette punti attraverso i quali far fronte all’invasione degli animali selvatici, a partire dai cinghiali – ha spiegato il presidente Cia, Dino Scanavino – punta ad nuova normativa più moderna ed efficace. L’eccessiva presenza soprattutto di ungulati, sta rendendo davvero impossibile in molte aree l’attività agricola con crescenti fenomeni di abbandono ed effetti negativi sulla tenuta idrogeologica dei territori”. A dover essere modificata, secondo Cia, è la finalità di fondo indicata già nel titolo della legge, passando dal principio di protezione a quello di gestione della fauna selvatica, visto il sopra numero di alcune specie che spesso diventano addirittura infestanti.

“Per risolvere il problema creato dalla sovrappopolazione della fauna selvatica – ha spiegato Antonio Nicoletti, responsabile nazionale aree protette e biodiversità di Legambiente – una modifica alla legge così come è stata presentata rischia non solo di essere poco efficace, ma paradossalmente anche di farci fare un salto indietro nella tutela a salvaguardia delle specie selvatiche. Sarebbe giusto, invece, incentrare l’azione di intervento esclusivamente sulla questione specifica dei cinghiali dove, come più volte ribadito, Legambiente non ha preconcetti. Oltre il semplice dibattito ‘caccia sì, caccia no’ siamo ormai convinti che per risolvere l’aumento della popolazione dei cinghiali non sia più rinviabile la definizione di un piano di gestione seria, gestito da Ispra, in grado di ridurre la pressione venatoria e allo stesso tempo definire interventi che siano di controllo della specie; un piano che vada, inoltre, ad incidere nelle zone dove il problema è più sentito. Le modifiche normative devono prevedere azioni mirate sul cinghiale e non generiche sulla fauna selvatica perché, altrimenti, si rischia di procedere attraverso semplici e poco incisive soluzioni”.

