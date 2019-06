Ultimo aggiornamento il 29 gennaio 2019 alle 10:34

Al grido di “fateli scendere” tra decine e decine di persone, nonostante la pioggia, si è svolta ieri la manifestazione nonviolenta davanti a Montecitorio dopo l’ennesimo naufragio nel Mediterraneo e per chiedere l’immediato sbarco dei 47 migranti a bordo della nave Sea Watch 3.

“Sì allo sbarco ma solo se poi i migranti andranno in Germania o in Olanda”. All’undicesimo giorno di attesa sulla Sea Watch, il ministro dell’Interno fa sapere che darà l’autorizzazione all’attracco della sea Watch a Siracusa solo se la Germania, stato a cui appartiene l’organizzione umanitaria, o l’Olanda, stato di cui la nave batte bandiera, si assumeranno la loro responsabilità. “In Italia abbiamo già accolto e speso anche troppo”, ribadisce Salvini. Proprio ieri l’Olanda ha ribadito di non aver alcun obbligo giuridico e di essere solo disponibile ad accogliere gli aventi diritto allo status di rifugiato. Intanto il presidente del Pd Matteo Orfini e il parlamentare Fausto Raciti hanno presentato un esposto alla Procura di Siracusa contro il governo nazionale. Accompagnati dall’avvocato Giuseppe Calvo, hanno depositato la denuncia a firma di numerosi esponenti Pd al sostituto procuratore Andrea Palmieri. “Riteniamo siano state commesse – ha detto Orfini – violazioni di legge come sul caso Diciotti. I migranti sono trattenuti in modo illegittimo sulla Sea Watch ma a nostro avviso ci sono altri punti di arbitrarietà e illegittimità”.

L’iniziativa della manifestazione di ieri a Montecitorio segue a un appello promosso da Luigi Manconi e Sandro Veronesi con il collettivo ‘Non siamo pesci’ e rivolto all’esecutivo italiano e agli altri Stati membri dell’Ue affinché si fermino le stragi di migranti nel Mediterraneo, non più solo a parole ma con interventi concreti.

Nel manifesto viene chiesta l’istituzione di una commissione parlamentare di inchiesta ad hoc, la predisposizione di una missione in Libia, l’autorizzazione alle navi militari e delle Ong a effettuare operazioni di soccorso in mare.

All’appello hanno finora aderito oltre seicento personalità tra cui Andrea Camilleri, Roberto Benigni, Matteo Garrone, Niccolò Ammaniti, Paolo Virzì, Gabriele Muccino, Valeria Solarino, Kim Rossi Stuard, Michela Murgia, Roberto Saviano e moltissimi altri.

Alla manifestazione “Non siamo pesci”, convocata da Radicali Italiani e A Buon diritto, sono presenti alcune delle personalità che hanno aderito all’appello lanciato da Luigi Manconi, tra cui Sandro Veronesi, Alessandro Bergonzoni, Sonia Bergamasco, Gad Lerner. Partecipa anche Ettore Rosato del Pd. L’adesione all’iniziativa è arrivata anche da Michela Murgia e Laura Boldrini.

Pubblicato il 29 gennaio 2019 alle 9:46

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook