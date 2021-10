Fastweb punta l’obiettivo zero emissioni entro il 2030

Un piano ambizioso, disegnato con il supporto di AzzeroCO 2 e Legambiente, e che contribuirà a far sì che l’azienda raggiunga gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità prefissati per i prossimi anni. Coinvolgendo in questa impresa il proprio personale

Diventare Net Zero Carbon per tutte le emissioni di CO 2 entro il 2030. È l’obiettivo che si pone Fastweb nell’ambito della sua strategia di contrasto ai cambiamenti climatici. Fastweb ha già intrapreso un processo di compensazione delle emissioni legate all’erogazione dei servizi ai clienti. A partire dal 2025 compenserà anche le emissioni derivanti dall’utilizzo dei servizi da parte dei clienti.

Un piano ambizioso, disegnato con il supporto di AzzeroCO 2 e Legambiente, che contribuirà a far sì che l’azienda raggiunga gli ambiziosi obiettivi di sostenibilità prefissati nei prossimi anni. Per centrare questo scopo sono stati selezionati progetti di compensazione delle emissioni di riforestazione, valorizzazione ambientale e sviluppo di fonti rinnovabili in Uganda, Brasile, India e Nicaragua. Per ciò che concerne l’Italia, Fastweb ha invece aderito a “Mosaico Verde”, la campagna nazionale di AzzeroCO 2 e Legambiente a cui contribuisce con la messa a dimora di 9.000 alberi in tre anni, privilegiando le aree che necessitano di una riqualificazione. Entro quest’anno verranno realizzati interventi di forestazione a Milano, nell’area Porto di Mare‐Rogoredo, a Roma, nel Parco della Cellulosa, e a Bari, nel Parco Urbano Asi, grazie anche al contributo dei dipendenti dell’azienda.