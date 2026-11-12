Pfas e sostanze tossiche: così la chimica entra nelle nostre case. Lo studio

Dai cosmetici agli elettrodomestici, passando per abbigliamento e detergenti: il catalogo Eureni accende i riflettori sulle sostanze chimiche pericolose e chiede all’Europa regole più stringenti.

Dallo shampoo ai vestiti, dai giocattoli per bambini alle pentole antiaderenti, passando per detergenti, dispositivi elettronici e attrezzature sportive. Sono tanti i prodotti che utilizziamo quotidianamente che possono nascondere sostanze chimiche potenzialmente pericolose per la salute e per l’ambiente. A fare luce su questo problema è il nuovo catalogo “Toxic Chemicals Hiding in Your Home – Product Catalogue”, pubblicato nel novembre 2026 nell’ambito del progetto europeo EURENI, con il contributo di CHEM Trust, ECOCITY e Legambiente.

La pubblicazione raccoglie e mette a sistema i risultarti di numerosi studi e test condotti su prodotti disponibili sul mercato europeo, offrendo una panoramica delle sostanze indesiderate individuate nelle diverse categorie merceologiche e dei possibili effetti sulla salute umana e sugli ecosistemi. Tra le sostanze più ricorrenti figurano PFAS, bisfenoli, ftalati, ritardanti di fiamma e interferenti endocrini, composti che possono interferire con il sistema ormonale, favorire l’insorgenza di alcune patologie o persistere a lungo nell’ambiente.

I cosmetici sono tra le prime categorie sotto osservazione, infatti test condotti su 63 dentifrici hanno individuato interferenti endocrini sospetti e altre sostanze problematiche in diversi prodotti. In un’analisi su 50 saponi per le mani, più della metà conteneva sostanze allergeniche, potenziali interferenti endocrini o altri composti indesiderati. Anche gli shampoo non sono esenti: tra i 72 prodotti esaminati sono stati rilevati PFAS, sostanze allergeniche e possibili interferenti endocrini. Preoccupano inoltre i risultati relativi ai prodotti per le labbra, compresi quelli destinati ai bambini, e alle creme solari, nelle quali sono state individuate anche sostanze vietate.

Le criticità riguardano anche l’abbigliamento. Uno studio condotto su 166 campioni di biancheria intima ha individuato bisfenoli problematici in circa un prodotto su tre. Nei test sulle giacche impermeabili sono stati rilevati PFAS, i cosiddetti forever chemicals, utilizzati per le loro proprietà idrorepellenti e particolarmente persistenti nell’ambiente. Anche gli stivali di gomma per bambini possono contenere queste sostanze.

Particolarmente preoccupante è il quadro relativo agli acquisti online: un’indagine su 11 paia di scarpe acquistate attraverso piattaforme digitali ha riscontrato sostanze chimiche pericolose in nove prodotti, tra cui ftalati in concentrazioni superiori ai limiti europei. Test condotti su capi di abbigliamento venduti da un noto marchio della fast fashion hanno individuato PFAS, ftalati e altri composti problematici, in alcuni casi oltre i limiti consentiti nell’Unione europea. Anche piatti, ciotole, cannucce e altri prodotti monouso acquistati su una delle principali piattaforme di e-commerce sono risultati contaminati da PFAS in gran parte dei campioni analizzati. Non si tratta di casi isolati poiché le verifiche hanno riguardato anche palloncini, luci decorative e altri articoli per feste acquistati su diverse piattaforme.

Il catalogo dedica particolare attenzione ai prodotti per l’infanzia, considerata la maggiore vulnerabilità dei bambini durante le fasi di crescita e sviluppo. Bisfenoli sono stati individuati in diversi articoli, tra cui giocattoli per la dentizione, calze e coperte. Test sulle borracce riutilizzabili per bambini hanno evidenziato il rilascio di diverse sostanze chimiche nelle bevande contenute, compreso uno ftalato sospettato di interferire con il sistema endocrino. PFAS e ftalati sono stati inoltre rilevati in diversi modelli di passeggini.

Non mancano le sorprese tra gli oggetti utilizzati per il tempo libero e lo sport. Analisi su tappetini da yoga hanno riscontrato la presenza di sostanze indesiderate, tra cui ftalati sospettati di alterare il sistema endocrino. Test su indumenti sportivi, come leggings, magliette e reggiseni, hanno individuato livelli elevati di bisfenolo A (BPA) in diversi prodotti. La stessa sostanza è stata rilevata anche in alcune attrezzature per palestre e pilates.

Insidie nascoste anche negli oggetti dedicati alla pulizia domestica in quanto quasi due terzi delle salviette detergenti analizzate sono state individuate sostanze allergeniche e potenziali interferenti endocrini. Problemi analoghi sono emersi nei detersivi per il bucato, nei detergenti per piatti e nei prodotti per lavastoviglie, dove sono state rilevate sostanze sospettate di essere cancerogene o di interferire con il sistema ormonale.

A completare il quadro ci sono dispositivi elettronici e prodotti per la casa. Uno studio su 81 modelli di cuffie ha riscontrato sostanze problematiche, tra cui bisfenoli, ftalati e ritardanti di fiamma, in tutti i prodotti esaminati. PFAS sono stati individuati anche nei cinturini di diversi smartwatch e fitness tracker. Nei tappeti e nei prodotti tessili per la casa, come tovaglie e cuscini, sono state rilevate le cosiddette sostanze eterne. Persino articoli per il giardinaggio e il fai-da-te, dai guanti ai tubi per l’acqua, possono contenere ftalati.

Si può dire che la nostra sia una vera e propria esposizione quotidiana ad un vero e proprio “cocktail chimico”, in quanto generalmente un singolo prodotto anche se non rappresenta necessariamente un rischio per la salute, contribuisce all’esposizione complessiva a sostanze provenienti da fonti differenti. La ricerca ha evidenziato che l’esposizione combinata a più composti può produrre effetti anche quando le singole sostanze sono presenti a concentrazioni inferiori alle soglie considerate sicure nelle valutazioni individuali. Un fenomeno, quello dell’effetto cocktail, che l’attuale legislazione europea non considera ancora adeguatamente.

La pubblicazione evidenzia tuttavia anche un dato positivo: quasi tutti gli studi citati hanno individuato, nelle diverse categorie merceologiche, prodotti alternativi privi delle sostanze chimiche problematiche ricercate. Questo dimostra che l’impiego di composti pericolosi non è indispensabile e che esistono già soluzioni più sicure.

Per questo CHEM Trust, ECOCITY e Legambiente chiedono alle istituzioni europee di rafforzare la normativa sulle sostanze chimiche, a partire dal regolamento REACH, utilizzando con maggiore efficacia il meccanismo di restrizione per gruppi di sostanze pericolose, così da evitare di intervenire su una singola molecola alla volta e il rischio di sostituzioni con composti altrettanto problematici.

In attesa di regole più efficaci, il catalogo propone anche dieci consigli pratici per ridurre l’esposizione: preferire materiali naturali come legno, carta e cotone, scegliere prodotti con marchi ecologici riconosciuti, limitare l’uso di cosmetici, evitare di riscaldare alimenti in contenitori di plastica, prestare attenzione alle pentole antiaderenti e ventilare frequentemente gli ambienti domestici.