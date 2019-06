“Non abbiamo governi amici”. Così recitava l’appello alla manifestazione a Montecitorio dei terremotati del Centro Italia dello scorso 18 maggio. L’ennesima protesta da parte di chi da due anni e mezzo aspetta che vengano raccolte tutte le macerie e che riparta finalmente la ricostruzione. La rabbia si mischia alla speranza e al coraggio di chi ha scelto di rimanere nei luoghi colpiti dal terremoto del 2016. Come i protagonisti della campagna “Alleva la Speranza”, la raccolta fondi lanciata a novembre da Legambiente ed Enel, sulla piattaforma planbee.bz, per sostenere gli imprenditori agricoli del Centro Italia colpiti dal sisma. Dopo la chiusura della prima tranche della raccolta fondi, e la realizzazione dei quattro primi progetti, sono stati individuati altri quattro allevatori ed è partita la nuova fase.

«Oltre ai fondi raccolti, la campagna sta consentendo di tenere un faro acceso e di raccontare, a due anni e mezzo dal terremoto, quel che sta accadendo di positivo nei territori colpiti – dichiara Enrico Fontana, responsabile della campagna per Legambiente – Crediamo che, insieme al sostegno, sia davvero importante dar voce all’impegno di chi ha deciso di non rinunciare a quei luoghi, ma di continuare a costruirvi la propria vita e a tessere la tela dell’economia del territorio». “Alleva la speranza” prosegue quindi con l’obiettivo di sostenere in due anni venti progetti di allevatori e allevatrici nel Centro Italia del post terremoto. «Con questa campagna offriamo un impegno concreto al rilancio dell’economia dei territori devastati dagli eventi sismici del 2016 – commenta Massimo Bruno, responsabile sostenibilità e affari istituzionali di Enel – Vogliamo aiutare le famiglie e soprattutto i giovani a ricostruire il loro futuro nella loro terra. Enel è da sempre protagonista della vita di queste comunità e vuole continuare a esserlo anche grazie a iniziative che consentano ad aziende e cittadini di guardare al futuro con ottimismo». Finora, grazie alla generosità di oltre 280 donatori, sono stati raccolti 78.500 euro per la ricostruzione delle stalle di Silvia Bonomi a Ussita (Macerata) e di Amelia Nibi ad Amatrice (Rieti), per l’acquisto di macchinari per le aziende di Teresa Piccioni nella frazione Pietralta del comune di Valle Castellana (Teramo) e di Alessia Brandimarte a Norcia (Perugia). Ora è il “turno” dei nuovi allevatori: Alba Alessandri di Pieve Torina (Mc), Arianna Veneri di Norcia (Pg), Fabio Fantusi di Amatrice (Ri), e Pietropaolo Marinelli di Farindola (Pe). Uno per ogni regione colpita dallo sciame sismico.

Missione bio

Alba Alessandri ha 28 anni ma il terremoto già lo conosceva. Lo aveva subìto nel ’97 in Umbria. Si è ritrovata a Pieve Torina nel 2016 perché, aiutata dai suoi genitori, aveva comprato un’azienda agricola abbandonata nelle Marche. «Il mutuo per acquistarla ancora non l’abbiamo estinto – dice Alba – La “botta grossa” per noi è arrivata a ottobre del 2016, non potrò mai dimenticare le scosse che dal 26 al 30 ci hanno colpito in sequenza. Alla fine sai che casa tua ha tenuto in qualche modo, ma pensi ai tuoi cari, alle persone vicine. Se sopravvivi tu e sopravvivono i tuoi, se non devi contare i morti fra gli animali, pensi di essere stato davvero fortunato». Alba però ha avuto danni alle stalle, al magazzino, alla casa. Danni strutturali, che riguardano cioè fondamenta e muratura. «Oggi allevo una quarantina di bovini, vacche da ristallo e da latte – racconta – Insieme a 6.000 galline ovaiole, allevate in maniera biologica». Con i fondi di “Alleva la speranza” vorrebbe rilanciare il biologico a Pieve Torina. Basterebbe una recinzione per far pascolare le vacche sui terreni che sono coltivati in maniera biologica e trasformare così tutta l’azienda in bio. La recinzione dovrà essere fatta in un certo modo, con tutte le caratteristiche utili per essere anche anti lupo. «Sono giovane e voglio contribuire in maniera attiva al rilancio del mio territorio con la mia azienda», conclude Alba. Un impegno che l’ha spinta ad accettare la proposta di far parte dell’esecutivo nazionale di Coldiretti giovani impresa.

Ripartire dai bambini

A Norcia sembra che il tempo si sia fermato. Così come la ricostruzione. A fine aprile è scoppiata la protesta dei “lenzuoli bianchi” per denunciare i gravi ritardi e l’immobilismo che frenano la ricostruzione post sisma. In questo contesto è un bel segnale che Arianna Veneri, l’allevatrice umbra scelta per la campagna di crowdfunding, abiti a Norcia e abbia solo 23 anni. La sua azienda agricola si chiama “La Fattoria” e dura almeno da quattro generazioni. «Abbiamo un allevamento di 80 pecore, poi 16 ettari a Norcia, dove seminiamo la bieta e il fieno per dar da mangiare al gregge, 75 ettari a Castelluccio di Norcia con prato naturale. Coltiviamo lo zafferano insieme a un’associazione di produttori di Cascia», racconta Arianna. Durante il terremoto di ottobre 2016 la sua casa per fortuna ha tenuto, ma oggi è inagibile. Per questo i cinque componenti della famiglia vivono in una casetta di legno, pagata con i propri risparmi. Le due stalle sono crollate e l’agriturismo è pieno di crepe. E il cuore della loro attività, prima del terremoto, era proprio qui. «Lo avevamo ristrutturato nel 2007 con un investimento di 550.000 euro – spiega – ora è da rifare completamente». Ma Arianna non è una che si abbatte. Sta studiando Scienze dell’educazione perché nel suo agriturismo vorrebbe aprire un agriasilo. «Con il contributo di “Alleva la speranza” vorremmo realizzare un capannone nuovo per le pecore – dice – Intanto ho fatto la domanda per il Piano di sviluppo rurale dei giovani imprenditori agricoli. Lo Stato mi ha dato un aiuto per costruire un capannone per le pecore, ma soltanto per metà, l’altra dovrei metterla io. Si tratta di un primo passo per realizzare il mio sogno: aprire un luogo per l’educazione all’aria aperta». Un’attività sociale che rappresenta il futuro per questa giovane e che allo stesso tempo permetterà di dare sostegno alle famiglie rimaste a vivere sul territorio.

Comunità di valore

Fabio Fantusi, la mattina dopo il terribile 24 agosto, è salito sul trattore per liberare le strade che portavano ad Amatrice e poi fino a notte fonda ha aiutato a soccorrere le persone rimaste sotto le macerie. Dopo il sisma il suo maneggio, “Il destriero”, era una delle poche strutture rimaste in piedi, così presto è diventato la casa comune di tantissime persone. Perché Fabio, insieme ai suoi genitori e alla sua compagna Roberta, ha deciso letteralmente di aprire la sua azienda agricola a chi non aveva più casa. «Per mesi hanno dormito da noi in cinquanta, fra cui bambini e anziani – ricorda – Vivevamo tutti insieme, ci addormentavamo, svegliavamo, pranzavamo e cenavamo insieme. La sera si suonava l’organetto e si dava il gelato ai bambini per non far pesare troppo i momenti tragici che stavano vivendo». Si era creata una grande comunità di auto aiuto, tanto che quando sono arrivati gli psicologi per valutare l’impatto del terremoto sui bambini, quelli che avevano abitato da loro non avevano i segni psichici dello stress subito. Ad oggi il problema più grande per Fabio è questa comunità dispersa. «Chi ad Amatrice aveva la seconda casa non viene più, il turismo non esiste… dopo il terremoto è cambiato tutto, non c’è più nulla. A un certo punto mi ero deciso ad andare via per ricominciare in un altro posto, avevo già venduto quasi tutti i cavalli del mio maneggio. Poi con la mia compagna abbiamo deciso di restare e rilanciare aprendo un laboratorio di macelleria, lo scorso luglio, con molti sacrifici: i salumi così possono essere venduti, dal produttore al consumatore, attirando turismo».

A oggi allevano mucche, cavalli, maiali e hanno anche una decina di arnie con le api. Con il contributo di “Alleva la speranza”, Fabio cercherà di realizzare un’area pic-nic attrezzata con gazebo e braceri. Un modo per far tornare i turisti ad apprezzare gli scorci meravigliosi che si vedono dall’azienda Fantusi, fra i monti della Laga e i Sibillini, e il lago di Scandarello ai suoi piedi. «Solo così potremo far tornare a marciare l’economia del nostro territorio», conclude.

Farindola rinasce

«Il 18 gennaio del 2017 sono crollati 2.300 metri quadri, morti oltre 450 capi ovini fra pecore e agnelli, oltre alla rottura di numerosi mezzi. Ho avuto problemi al tetto dell’abitazione, che è inagibile, e anche allo scivolamento di un piazzale dove avevo la pesa dei camion». Con queste parole Pietropaolo Martinelli racconta i momenti drammatici vissuti dopo la scossa e la fitta neve di quell’inverno. Pietropaolo è un imprenditore agricolo noto per la produzione del pecorino di Farindola: è riuscito a non licenziare nessuno dei suoi 14 dipendenti, anche nel periodo più difficile dopo il terremoto. «Ho ricevuto una telefonata durata pochi secondi: “Qui è crollato tutto” – ricorda Pietropaolo – Ero a 38 chilometri dall’azienda, ho cercato di tornare il più velocemente possibile: di solito si arriva in mezz’ora, quel giorno ci ho messo 4 ore e mezza. Lo scenario era terribile: tantissime pecore morte, tre metri di neve a terra, eravamo anche senza luce». Pietropaolo e i suoi dipendenti si sono rimboccati le maniche e hanno resistito in questa azienda agricola nel Parco nazionale Gran Sasso e Monti della Laga. «L’agricoltura è totalmente bio, ma i cereali coltivati ci servono per l’alimentazione degli animali – spiega – Accanto al pecorino produciamo anche energie alternative: abbiamo impianti fotovoltaici sui tetti delle stalle e una parte cospicua di energia la rimettiamo in rete per venderla». Pietropaolo con il sostegno di “Alleva la speranza” acquisterà nuovi capi ovini, così da tornare ad avere una produzione come prima del sisma. Un modo anche per attirare nuove persone a godere delle bellezze dei luoghi e della bontà dei sapori.

«Farindola si regge economicamente sulla produzione di questo pecorino, un formaggio molto antico del Gran Sasso orientale, che risale all’epoca romana – spiega Pietropaolo – Ne parlano addirittura nei loro scritti Plinio il Vecchio, Tacito e Marziale. Noi ne abbiamo replicato la modalità di produzione: seguendo alla lettera ciò che è stato scritto. Niente latte comprato ma solo prodotto in quest’area, il formaggio deve essere lavorato solo da donne. E nella stagionatura imbevuto di una miscela di olio e aceto rosso». Speriamo che “il formaggio delle donne” e chi lo lavora non vengano dimenticati.

Autore: Elisabetta Galgani Giornalista professionista, da sempre si occupa di questioni ambientali, sociali e di genere. Dal 2003 a La Nuova Ecologia, il mensile di Legambiente, di cui è stata anche coordinatrice, oggi scrive per la rivista, segue l’online e non solo. Interessata ai social media, da sempre realizza servizi video (dalle riprese alla post-produzione) per la televisione e per il web. Tra le sue collaborazioni giornalistiche quella con il “Nuovo Paese Sera” e “Left- Avvenimenti” e come autrice testi in Rai. È presidente dell’associazione culturale Marmorata169 che si occupa di “racconto di città”. Contatti: galgani@lanuovaecologia.it