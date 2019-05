di FEDERICO GOVERNANTI

«Nel blu dipinto di blu, felice di stare quassù». Ti verrà in mente il ritornello di Modugno quando, alle prime luci del mattino, ti ritroverai sui sentieri della Riserva in cui, tra un cespuglio e l’altro, si nasconde il blu da cui pare attingere tutto il cielo del mondo. È l’Isola dei Conigli a Lampedusa, il bene d’immenso valore naturalistico che nel corso del campo imparerai a curare come fosse casa tua.

L’emozione della visione paradisiaca verrà preceduta da una giornata dedicata alla formazione. Con tanto di guida alla mano per ogni dubbio, saprai tutto quello che ti occorre per la tua prima giornata da volontario. Caratteristiche della tartaruga marina per rispondere alle domande dei turisti curiosi, regole di fruizione ecocompatibile della spiaggia dei Conigli per gestire al meglio il flusso dei visitatori all’ingresso della Riserva e per individuare comportamenti scorretti in spiaggia. Oltre a diventare un veicolo di buone norme, saranno i tuoi piccoli gesti concreti, svolti con il sorriso sulle labbra e con la gioia nel cuore, più eloquenti di mille parole. Il tuo luogo di lavoro diventerà la spiaggia più bella d’Italia, almeno secondo la classifica di Trip advisor 2019. Una spiaggia dove lo sforzo di ogni fruitore deve mirare a conservarne intatta la bellezza.

Di buon mattino, quando gli unici abitanti dell’arenile sono i gabbiani, con il tuo retino darai la caccia tra i granelli a ogni singolo rifiuto dimenticato. Al tramonto la spiaggia deve essere restituita intatta alla tartaruga Caretta Caretta, che da maggio a ottobre, quasi ogni anno, la sceglie come culla per le proprie uova. In un sito di ovodeposizione l’impatto umano deve essere irrisorio, quindi dovrai diventare un mero ospite della natura che deve “disturbare” il meno possibile. Sarà questa convinzione a guidarti durante le attività giornaliere in cui distribuirai posacenere a tutti i fumatori, controllerai la corretta fruizione, non solo in spiaggia ma anche nello specchio d’acqua antistante. A turno, il tuo lavoro di notte sarà dedicato al monitoraggio dei nidi di tartaruga. Mentre proteggerai la recinzione da scorribande di cani randagi, ti ritroverai a condividere lo scorrere delle ore con turisti speranzosi di assistere alla meravigliosa schiusa. E ad un tratto ti accorgerai che il cielo si starà tingendo di sfumature rosee e sarà tempo di levare le tende e ricominciare un altro giorno di cooperazione e amore.

Sono queste le caratteristiche di cui ogni volontario che partecipi a qualsiasi campo dev’essere equipaggiato. Senza dimenticare, però, di mettere nello zaino una buona dose di spirito di adattamento e d’indossare gli occhiali dello stupore per non finire mai di apprendere e incuriosirsi.

* partecipante al campo di volontariato di Legambiente a Lampedusa nel 2018

