Alle isole Far Øer uccisi in un solo giorno quasi 1.500 delfini

Risale allo scorso 12 settembre la mattanza, nelle isole Far Øer, di 1.428 delfini. Un’uccisione di massa avvenuta in occasione della “Grindadráp”, la tradizionale caccia ai cetacei effettuata nelle acque che bagnano l’arcipelago situato poche centinaia di chilometri a nord della Scozia. Come da tradizione, gli animali vengono trascinati sulla spiaggia e uccisi tra atroci sofferenze.

Il fatto è stato denunciato dalla ong Sea Shepherd che ha pubblicato sui social una serie di video di quanto accaduto. Stando a quanto riferiscono i media locali e gli attivisti, sono stati centinaia i delfini leucopleuri condotti verso le acque poco profonde della spiaggia di Skálabotnur, sull’isola di Eysturoy. Qui sono stati lasciati a lungo in agonia prima di essere uccisi. Pare che molto di loro siano stati investiti dalle barche a motore e trucidati dalle eliche.

Parlare di vera e propria mattanza non è esagerato nonostante questo tipo di caccia sia regolamentata e autorizzata dalle autorità locali. Solo per fare un esempio, il numero di delfini uccisi il 12 settembre alle Far Øer raggiunge quasi la quantità che può essere uccisa nei sei mesi della stagione di caccia annuale a Taiji, in Giappone.

Duro l’attacco di Sea Sheperd al ministro della Pesca dell’arcipelago Jacob Vestergaard: “Lei ha detto che non vede il problema in questa caccia. Lei accetta le relazioni che le vengono consegnate e dice che ogni animale è stato ucciso in maniera appropriata. Vorremmo condividere qualche video, non editato, che dovrebbe indurla a rivedere quelle dichiarazioni. La caccia ai delfini deve cessare completamente, è già criticata dalla maggioranza dei cittadini delle Far Øer. È ora che riconosca che questi delfini vanno protetti. Faccia la cosa giusta, ascolti chi le chiede di fermare tutto questo”.