di Gianni Belloni

La verità, pagata con la morte di quattro persone – Nicolò Bellato di 28 anni, Paolo Valesella, 53 anni, Marco Berti, 47 anni e Giuseppe Baldan, 48 anni – sta finalmente venendo a galla. Siamo a Cà Emo, un pugno di case che fanno capolino nella vasta pianura del Polesine, a un tiro di schioppo dalla cittadina di Adria e da Rovigo. Una terra intrisa d’acque, ai margini del potente sviluppo del Nordest, teatro di una drammatica storia di connivenze, veleni e false coscienze.

Il 22 settembre del 2014 una nube di acido solfidrico e di anidride solforosa uscita dalla vasca D dell’impianto della Coimpo, stabilimento che trattava fanghi, uccise per asfissia tre operai e l’autista del camion che stava scaricando l’acido nella vasca. Il tragico avvenimento fece scattare indagini e inchieste della magistratura su quello che molti nel rodigino sussurravano e pochi – uno sparuto e impaurito comitato dei residenti, oltre al locale circolo di Legambiente – provarono negli anni a denunciare: i veleni della Coimpo, secondo gli inquirenti, hanno inquinato centinaia di ettari di campi con conseguenza ambientali e sanitarie ancora da quantificare. Fatto sta che nessuno si è stupito quando i carabinieri forestali di Rovigo, guidati dal colonnello Gianfranco Munari, arrestarono, il 10 dicembre dell’anno scorso i vertici della Coimpo e dell’azienda gemella Agribiofert: il padovano Gianni Pagnin insieme al socio polesano Mauro Luise (entrambi hanno ottenuto gli arresti domiciliari dopo quattro mesi di detenzione). Agli arresti domiciliari in un primo tempo e poi con obbligo di dimora sono finite le figlie Glenda Luise e Alessia Pagnin (nel consiglio d’amministrazione della Coimpo) Rossano Stocco, dipendente, e Mario Crepaldi, il factotum dell’impianto.

La richiesta di patteggiamento formulata dagli imputati è stata accolta dalla procura di Venezia, pubblico ministero Alberto Zorzi, e nel momento in cui scriviamo non sappiamo quali possano essere gli esiti del procedimento penale. Un altro procedimento dedicato alla morte delle quattro persone asfissiate dalla nube venefica, in cui figurano oltre ai consulenti Michele Fiore e Alberto Albertini, gli stessi imputati, è in corso presso il tribunale di Rovigo. Un ulteriore fascicolo è stato aperto dalla procura di Rovigo e ipotizza i reati di corruzione e abuso d’ufficio a carico di una solida rete di connivenze. Grazie alla quale dal grande impianto sorto nella metà degli anni ‘80 sulle ceneri dell’ex stalla sociale sono partite migliaia di tonnellate di fanghi velenosi, secondo l’accusa, sparsi come se fossero fertilizzanti sui campi del Polesine, del padovano, del veneziano e giù fino in Toscana, con conseguenze ambientali ancora difficili da immaginare.

Un documento storico

All’origine dell’affaire Coimpo e delle diverse inchieste che lo riguardano c’è un documento a suo modo storico, che Nuova Ecologia ha avuto modo di leggere: l’Annotazione conclusiva datata 16 novembre 2016 delle indagini svolte “sia su delega dell’Autorità Giudiziaria che di iniziativa da parte del personale del Corpo Forestale dello Stato incaricato di curare le indagini” nei confronti dell’operato dell’azienda rodigina. Un migliaio di pagine, frutto di oltre due anni di lavoro, dopo la tragedia del settembre 2014, in cui vengono riepilogati i risultati di appostamenti, controlli, intercettazioni telefoniche e ambientali, minuziose ricostruzioni documentali. È stato redatto da un nucleo di investigatori dell’allora Corpo forestale dello Stato di Rovigo, ora carabinieri forestali, guidati dall’ispettore Davide Trevisan.

Poco prima della stesura del rapporto, nel settembre 2016, l’impianto aveva cessato la produzione dopo il primo arresto di Gianni Pagnin in seguito a un’inchiesta analoga della procura fiorentina sull’attività dell’impresa rodigina e di una sua ditta alleata in Toscana, la Dc green srl.

La Coimpo inizia la sua attività di “raccolta e trasporto di rifiuti speciali non tossico nocivi e di spandimento degli stessi” nel 1994 e nel giro di un decennio arriva a gestire 99.000 tonnellate annue di rifiuti. Di fatto, i fanghi arrivati alla Coimpo, si legge nella minuziosa ricostruzione fornita dagli ispettori della Forestale, “venivano riversati direttamente all’interno delle vasche destinate a contenere i fanghi già lavorati; da qui i fanghi venivano subito prelevati ed avviati allo spandimento sui terreni agricoli”. In definitiva, i rifiuti che entravano nell’impianto uscivano tal quali, senza aver subito le operazioni di trattamento previste. La Coimpo, secondo i risultati delle indagini, era un ricettacolo di tutto lo strumentario dei trafficanti di rifiuti: giro bolla, falsificazioni dei pesi, manomissione delle analisi e delle certificazioni, mischiamento dei diversi rifiuti per far perderne la tracciabilità, smaltimenti clandestini. Basti pensare che, secondo i calcoli fatti dagli inquirenti, dal 2010 al 2014 sarebbero “scomparse” 150.000 tonnellate di fanghi (circa 6.000 camion di rifiuti).

Cosa è finito sui terreni?

“Guarda che andavo a casa, e che sono uno che il mal di testa non sa neanche cosa vuol dire, ma sentivo in gola (bestemmia) a l’altro dicevo, ciò deficiente (bestemmia) digli qualcosa quando vai là in ufficio (bestemmia) vuoi che muoia sopra il trattore…”. E poi “è una cosa impossibile arare… toglie il fiato”. Sono le parole, intercettate durante l’inchiesta, di un operatore della Coimpo che racconta a un collega che cosa provava spandendo nei campi il “fertilizzante”. Le analisi raccontano a loro modo una storia simile. Le ingentissime quantità di fanghi sversati sui terreni del Polesine “non erano esenti da sostanze tossiche e nocive e/o persistenti e/o bioaccumulabili in concentrazioni dannose per il terreno, per le culture, per gli animali, per l’uomo, per l’ambiente in generale”. Le conclusioni del rapporto confezionato dai carabinieri forestali sono relative a 377 ettari in provincia di Rovigo, una piccola parte dei terreni dove la Coimpo negli anni ha distribuito “fertilizzante”. Altre aree interessate dagli sversamenti si trovano certamente in Polesine, ma anche nel padovano e nel veneziano, oltre che in Toscana, dove la Coimpo ha operato su 800 ettari di terreni agricoli tra Pisa e Firenze.

Il dato che suscita le maggiori preoccupazioni è quello che riguarda la presenza di Pcb, i policlorobifenili, una sostanza dalla carica inquinante simile alla diossina che non si scioglie in acqua e in grado di passare, concentrando la sua carica tossica, nella catena alimentare dalle piante agli animali, all’uomo. Almeno in tre casi il valore del Pcb è risultato di 0,10mg/kg rispetto a un valore limite di 0,06 mg/kg. Le procedure per la caratterizzazione e per l’eventuale bonifica delle aree contaminate sono solo ai primi passi. E gli esperti si aspettano che nuove analisi effettuate a livelli più profondi del terreno facciano emergere risultati ancora peggiori.

I proprietari dei terreni erano pagati tramite l’affitto dei terreni – in alcuni casi anche il triplo della media degli affitti – e beneficiavano anche di altre regalie. “È una manna che fino a che c’è, c’è” avrebbe confidato uno dei proprietari a un operatore della Coimpo. Secondo gli inquirenti, “la corresponsione di canoni elevatissimi e di altre utilità sembra dunque costituire il prezzo corrisposto per comprare la complicità dei proprietari dei terreni”. “Faremo qua, un pastrocchio come al solito” racconta Mauro Luise spiegando agli operatori le operazioni di spargimento dei fanghi. Molti dei campi in questione sono coltivati a mais ed erba medica e destinati a mangime per gli allevamenti.

Errore umano

Ma cosa accadeva attorno alla famigerata vasca D, dove veniva prodotto il “fertilizzante”? “Non siamo più capaci di andare avanti perché ci brucia la pelle, vai in fondo brucia la pelle, viene qua brucia la pelle” racconta un operaio. E poi: “Perché lo sai cosa facevano? Loro mescolavano, facevano le analisi, andavano le analisi alte! Cos’è che facciamo? […] Butta dentro una botte di acido, una mescolata e sei a posto […] ci stavano facendo morire tutti, guarda che quel giorno lì (bestemmia) siamo stati fortunati che ci siamo fermati lì…”. Annotano gli inquirenti che ascoltano le intercettazioni: “Un fare caotico e disorganizzato, totalmente difforme da quella che doveva essere la procedura per la produzione del fertilizzante, con cui venivano lavorati i rifiuti e le materie prime all’interno della vasca che ha generato le esalazioni mortali”. Per produrre il fertilizzante, i responsabili dell’azienda hanno evitato di acquistare l’ossido di calcio e l’acido solforico, che sarebbero stati un costo, sostituendoli con la “calce” risultante dal processo di abbattimento dei fumi della A2A di Brescia, quindi un rifiuto da cui traevano anche un guadagno. Rifiuto che in teoria avrebbero dovuto utilizzare in quantità minima alla fine del processo e che invece costituiva il 30-40% del prodotto. “Quando vengono dentro i soldi le parole non servano a niente” dichiara lapidario un altro operaio. Nel 2015 la Coimpo si è fermata a un fatturato di 3,3 milioni, mentre mancano i dati della Agribiofert, ma nel 2014, malgrado la chiusura per due mesi a causa dell’incidente mortale che ha fatto scattare l’inchiesta, fra Coimpo e Agribiofert il fatturato è stato di oltre 12 milioni e mezzo. Secondo i calcoli fatti dagli inquirenti, ammontava a circa un milione all’anno “l’ingiusto profitto che i proprietari delle due aziende ottenevano risparmiando sulle lavorazioni interne e riducendo al massimo i costi legati al trasporto dei fanghi”.

La teoria dell’errore umano – imputato al camionista che ha effettuato lo scarico dell’acido solforico nella vasca – ha alleggerito la coscienza di molti. Compreso quella del vicesindaco di Adria, Federico Simoni, astro nascente di Forza Italia in Polesine. Nel rapporto conclusivo sulle indagini curato dagli investigatori della Forestale, nel dicembre del 2015, intercedendo a favore della Coimpo con il presidente della Provincia Marco Trombini affinché la Coimpo proseguisse la sua attività, Simoni racconta: “È successa una cosa non per colpa loro…che esiste una colpa, forse forse è solo colpa di vigilanza non fatta, ma lì c’è una colpa”, e Trombini di rimando “Sì, so cos’è successo: errore umano”. Simoni, che non risulta oggi tra gli indagati, viene descritto nell’Annotazione conclusiva del 2016 come una persona allora attivissima nel sostenere le ragioni della Coimpo, assediata dai controlli e dalle prescrizioni della Provincia.

Rete di collusioni

Vicende giudiziarie a parte, i proprietari della Coimpo erano sicuramente ben inseriti nella società locale che conta. Tecnici, professionisti, persino rappresentanti delle forze dell’ordine erano parte di una vera e propria rete “che contemporaneamente garantiva al sodalizio l’ottenimento delle autorizzazioni all’esercizio e parava i possibili inghippi a cui si andava incontro con la gestione truffaldina dei rifiuti”, scrivono gli investigatori della Forestale di Rovigo nella loro relazione del 2016.

Uno dei loro “santi in paradiso” era Giuseppe Boniolo, dipendente della Provincia di Rovigo in forze al settore ambiente, che risulta tra gli indagati dell’inchiesta condotta dalla procura di Rovigo sulla presunta rete di connivenze. Boniolo, si legge sempre nel rapporto della Forestale, riuscì a far ottenere “l’esercizio dell’impianto della Agribiofert correttivi srl […] in carenza della apposita procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale”. Inoltre Boniolo si prodigò per l’autorizzazione relativa alle emissioni in atmosfera ignorando “il fatto che vi potessero essere emissioni diffuse durante le fasi di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti e nella loro miscelazione con altre materie quali l’acido solforico”. Esattamente quello che accadde la maledetta mattina del 22 settembre 2014 nella famigerata vasca D.

Pagnin e Luise potevano contare anche su una talpa in procura, tal Vanni Fusaro, tra gli indagati, da poco pensionato. “Una volta che arrivavano quelle denunce lì… c’era uno che le prendeva e le metteva…” racconta Mauro Luise a proposito di una denuncia per gli odori pestilenziali fatta da un gruppo di cittadini. Secondo gli inquirenti, è dimostrata “la capacità di Luise di attorniarsi di pubblici ufficiali, nello specifico soggetti appartenenti o legati in passato alle forze di polizia, ai quali venivano riconosciuti favori”. In particolare vengono citati un carabiniere e un ufficiale della Guardia di finanza, che dopo essersi dimesso dal corpo avrebbe prestato consulenze in favore di Coimpo. Dalla lettura delle carte emerge anche l’interessamento di un funzionario dell’Agenzia dell’ambiente in pensione, che non compare nella lista degli indagati, intervenuto, a quanto pare con successo, per ammorbidire alcune prescrizioni della Provincia. Poi c’è la folta schiera di tecnici e chimici che si adoperavano per accomodare le analisi dei fanghi. Le analisi venivano ripetute, corrette, addomesticate, secondo gli inquirenti, grazie a una schiera di consulenti e di chimici.

Chi inquina paga?

Le vasche della Coimpo, fessurate in più punti, sono ancora colme di fanghi dal contenuto sconosciuto. Nessuno ha idea di chi pagherà la bonifica dell’impianto. La società assicuratrice che aveva rilasciato le fideiussioni necessarie a garantire l’amministrazione in caso di inadempienze è fallita nel 2014, senza che la Provincia se ne accorgesse. Mentre le famiglie Pagnin e Luise hanno provveduto a far perdere le tracce, stando ai risultati delle indagini, di una consistente parte del patrimonio accumulato negli anni. E il principio per cui “chi inquina paga” rischia di rimanere, ancora una volta, sulla carta.

