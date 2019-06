di MARINA MASINI

Sassi di Matera sono il luogo scelto da un piccolo rapace amante delle zone rupestri: il falco grillaio (Falco naumanni), diventato il simbolo del Parco della Murgia materana. Specie vulnerabile, inserita nella lista rossa Iucn, dal 2004 è classificata anche come “Spec1”, cioè minacciata di estinzione a livello mondiale, da Birdlife international. Migratore a lungo raggio, il grillaio giunge in Italia ad aprile per ripartire verso l’Africa subsahariana a fine estate. Legato allo stato di conservazione del territorio, frequenta le aree aperte per cacciare soprattutto insetti, ma anche piccoli rettili e micromammiferi. È inoltre una specie gregaria e fortemente sinantropica, che abita cioè a stretto contatto con l’uomo, capace di nidificare nei vecchi centri abitati approfittando delle cavità dei muri, delle fessure sotto ai coppi e dei sottotetti. «Già a partire dagli anni Novanta – spiega Gianni Palumbo, supervisore scientifico insieme al biologo Michele Bux del Piano d’azione nazionale per il grillaio, in collaborazione con Ispra e ministero dell’Ambiente – sono state effettuate indagini per accertare la presenza del falco, tramite censimenti ai dormitori e dei siti di nidificazione. Grazie ai dati raccolti sullo status della specie abbiamo elaborato l’Action plan nazionale, presentato lo scorso dicembre a Gravina di Puglia». Il Piano d’azione nazionale è un documento tecnico che racchiude le informazioni sulla biologia, distribuzione della specie e le strategie di conservazione, pianificando gli obiettivi nel breve, medio e lungo periodo. «La popolazione di grillaio in Basilicata negli ultimi dieci anni ha visto la nascita e l’incremento di nuove importanti colonie – prosegue Palumbo – la colonia storica di Matera conta mediamente 1.000 coppie e si conferma l’areale con il più alto numero di esemplari. L’incremento è dovuto a una buona conservazione del territorio ma anche all’adattabilità della specie, che contrasta una locale diminuzione della disponibilità di siti storici di nidificazione, e alla crescita della sensibilità dei cittadini, coinvolti nel recupero dei pulli (esemplari dalla schiusa fino al primo involo, nda) e la salvaguardia del rapace». Che sembra proprio avere trovato a Matera una “casa” davvero ospitale.

