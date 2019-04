Il 5 maggio Fai Cisl organizza per la prima volta in tutta italia ‘Fai bella l’Italia’, giornata dell’ambiente. In Sicilia, insieme a volontari e ai lavoratori forestali, verrà ripulito e fatto tornare a nuova vita un piccolo bosco in contrada Presidiana a Cefalù, in provincia di Palermo.

“La Fai Cisl – afferma il segretario generale Fai Cisl Sicilia, Pierluigi Manca – con un’iniziativa concreta in tutto il territorio nazionale, intende dimostrare che con piccoli gesti quotidiani si possono fare grandi cose. Vogliamo accendere i riflettori sull’enorme contributo che i lavoratori dell’agroalimentare, della bonifica, della forestazione, svolgono ogni giorno per innalzare la qualità del cibo e della nostra agricoltura, per mettere in sicurezza il territorio, per agevolare lo sviluppo delle aree rurali, per incrementare le opportunità offerte dalla green economy”.

In Sicilia Fai Cisl ha deciso di scegliere un luogo di grande valore simbolico, un bosco abbandonato all’incuria e quindi non fruibile, nonostante sia inserito in una zona di grande valore paesaggistico e di evidente richiamo turistico. “La risorsa ambientale è essenziale per l’economia – aggiunge Manca – e servono interventi strutturali, per far sì che non si disperda una fondamentale opportunità di sviluppo”.

Autore: redazione La testata è nata nel 1978 con il nome di Ecologia (diventerà La Nuova Ecologia l’anno successivo) insieme ai primi gruppi ambientalisti… Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook