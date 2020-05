ExpoMove: la prima Fiera italiana sulla mobilità elettrica e sostenibile

L’inaugurazione prevista per questa settimana è stata rimandata. Il nuovo appuntamento è alla Stazione Leopolda di Firenze dall’8 al 10 ottobre 2020, per un futuro all’insegna dell’innovazione / Fase 2, il webinar sulla mobilità sostenibile: più sharing e piste ciclabili

Era programmata per il 7 maggio l’inaugurazione di ExpoMove2020 ma, come tutte le manifestazioni fieristiche, a causa della pandemia mondiale è stata posticipata. Gli

organizzatori, insieme ai partner nazionali e internazionali, non hanno mai smesso di lavorare per far sì che l’evento si realizzasse, decidendo di rimandarlo soltanto di qualche mese, di ripensarlo completamente e di riadattarlo al periodo storico nel quale ci troviamo, a partire dalla location.

ExpoMove si terrà alla Leopolda, ex stazione ferroviaria nota come uno degli spazi più duttili della città di Firenze, palcoscenico di prestigiosi eventi nazionali e non. L’orario di apertura andrà dalle 9.00 alle 19.00 per garantire a tutti la possibilità di partecipare, rispettando le norme sanitarie.

“Abbiamo deciso di credere in ExpoMove e di portare avanti il nostro progetto – ha detto

Antonio Ferro, Presidente di ExpoMove – perché crediamo nel futuro. Oggi più che mai abbiamo bisogno di una visione, di una exit strategy, di investire nella mobilità elettrica e sostenibile, settore in cui l’Italia è in crescita, anche alla luce della probabile connessione tra inquinamento atmosferico e diffusione della pandemia, oggetto di studio in questi giorni. ExpoMove si propone come momento di riflessione sulla green mobility a 360°, dal settore pubblico a quello privato, dalle automobili alla mobilità leggera, dal trasporto merci ai servizi urbani, etc. Stiamo coinvolgendo i player europei più all’avanguardia nel settore”.

ExpoMove sarà la prima Fiera altamente tecnologica, orientata al BtoB, una vetrina per le aziende che potranno incontrare buyers anche in digitale a livello internazionale.

Con la APP di ExpoMove i visitatori si muoveranno in sicurezza all’interno della Leopolda: grazie alle nuove tecnologie si potranno contingentare gli ingressi, monitorando i flussi con una gestione puntuale degli spazi e tracciando gli utenti a partire dalla posizione geo referenziata, con il supporto della tecnologia beacon, oltre che inviare comunicazioni e alert in tempo reale.

Le aziende, grazie all’innovativa piattaforma www.fiera365.it che ridisegna completamente il concetto tradizionale di Fiera, potranno, attraverso la APP di ExpoMove, espandere il proprio stand con contenuti digitali creando una vera e propria vetrina virtuale che sarà attiva tutto l’anno, per 365 giorni e ospiterà tutte le ultime novità del settore.

“Per noi ExpoMove rappresenta un banco di prova essenziale, – ha commentato Andreas

Züge, Direttore Generale della filiale italiana di Deutsche Messe AG, Fiera di Hannover – sarà

un palcoscenico sperimentale su cui testare nuovi format espositivi ibridi, che combinano l’evento reale con quello digitale. Il Covid-19 ci ha insegnato che dobbiamo trovare la chiave di volta per far viaggiare le idee e le esperienze oltre alle persone”.

Molto curata sarà la parte convegnistica: si stanno strutturando workshop, con ingressi

contingentati nel pieno rispetto delle norme anti-Covid, che prevedranno, dopo un intervento introduttivo, momenti di approfondimento One-to-One con i protagonisti, con la possibilità di porre loro domande e dialogare direttamente con l’interlocutore di riferimento.