martedì 10 Marzo 2026
Inquinamento

Ex Ilva, Legambiente al Mase: “Senza parere Iss si sospenda la produzione”

Redazione
di Redazione
0
0
Una vista di Taranto, sullo sfondo le ciminiere dell'acciaieria ex Ilva
Per l’associazione ambientalista: ‘Sono passati quattro mesi senza valutazioni sullo studio sanitario’. La sospensione era stata proposta dal Tribunale di Milano per rischi alla salute

Legambiente ha scritto al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica a proposito dell’Aia dell’ex Ilva di Taranto denunciando che “sono decorsi quattro mesi dalla presentazione da parte di Acciaierie d’Italia dell’aggiornamento dello studio di valutazione di impatto sanitario” senza che sul sito del ministero risulti pubblicata “la relativa valutazione dell’Istituto superiore di sanità”.
L’aggiornamento è stato trasmesso “con comunicazione del 4 novembre 2025” in ottemperanza alla prescrizione numero 2 del parere istruttorio conclusivo d Autorizzazione Integrata Ambientale (Aia) rilasciata il 25 luglio 2025 e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 4 agosto 2025. La prescrizione imponeva all’azienda di presentare inderogabilmente entro tre mesi lo studio aggiornato all’Iss e all’autorità di controllo, con i dati su emissioni di NO2 e SO2, sulla centrale AdI Energia e sugli scenari di esposizione per arenili e aree ricreative.

Secondo Legambiente, il termine dei 30 giorni dal ricevimento dei dati previsto per il parere dell’Iss “è abbondantemente decorso” ma “non si conoscono ancora le valutazioni dell’istituto né eventuali richieste di integrazioni documentali”.
Per l’associazione “la prescrizione n.2 dell’Aia non può in alcun modo essere disattesa”. Per questo chiede al Mase di pubblicare le valutazioni dell’Iss e avverte che “in assenza di parere positivo sull’aggiornamento della valutazione di impatto sanitario” deve essere avviata la procedura che prevede “la sospensione delle attività produttive dell’area a caldo dello Stabilimento dal 24 agosto 2026” richiesta dal Tribunale civile di Milano su ricorso dei residenti del Comune di Taranto.

Il Tribunale fa riferimento esplicito a “rischi attuali di pregiudizi alla salute” e chiarisce che il decreto non è allo stato esecutivo e lo diventerà solo se non impugnato.

Un parere negativo dell’Istituto Superiore di Sanità sull’aggiornamento della valutazione di impatto sanitario, per cui non venga assicurata l’assenza di rischi inaccettabili per la salute, per Legambiente, implicherebbe l’immediata sospensione delle attività disciplinate dall’attuale Aia.

Leggi anche L’ACCIAIO OLTRE IL CARBONE

Summary
Ex Ilva, Legambiente al Mase: "Senza parere Iss si sospenda la produzione"
Article Name
Ex Ilva, Legambiente al Mase: "Senza parere Iss si sospenda la produzione"
Description
Per l’associazione ambientalista: 'Sono passati quattro mesi senza valutazioni sullo studio sanitario'. La sospensione era stata proposta dal Tribunale di Milano per rischi alla salute
Author
Publisher Name
La Nuova Ecologia
Publisher Logo
Iscriviti alla newsletter di Nuova Ecologia
Ricevi in omaggio l'annuario 2025: Un anno di ambiente in cento notizie
A segnare gli ultimi dodici mesi è Trump, paladino del negazionismo climatico. Non fanno quasi più clamore, invece, i record negativi su caldo, eventi estremi, fusione dei ghiacciai e incendi. Oltre la cronaca c’è però l’inarrestabile crescita delle rinnovabili. Ci salverà il mercato?
Iscriviti alla newsletter

Iscriviti ora a

per ricevere le newsletter

ISCRIVITI

Articoli correlati

SEGUICI SUI SOCIAL

GLI ULTIMI ARTICOLI

Gli ultimi articoli

Vedi altri articoli

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

ARGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

© La Nuova Ecologia 2020
lanuovaecologia.it è l’edizione digitale del mensile cartaceo la Nuova Ecologia (art. 3 c. 2 Decreto legge 18 maggio 2012 n. 63 convertito con modificazioni nella legge 16 luglio 2012 n. 103), "Nuova Ecologia (www.lanuovaecologia.it) è un periodico che ha percepito (già legge 7 agosto 1990 n. 250) e percepisce unicamente i contributi pubblici all’editoria (legge 26 ottobre 2016 n. 198, d.lvo 15 maggio 2017 n. 70) registrata al Registro della Stampa del Tribunale di Roma n. 543/1988 - dir. resp.: Francesco Loiacono - Editoriale la Nuova Ecologia soc. coop. via Salaria n. 403 Roma - n. ROC 3648 P.Iva 04937721001

*Sono presenti contenuti a cura di aziende partner

**Alcuni contenuti pubblicati sono riservati agli abbonati

AEGOMENTI

ARGOMENTI

SEGUICI SUI SOCIAL

EDITORIALE LA NUOVA ECOLOGIA è una società cooperativa senza fini di lucro, costituita nel 1995 su impulso di Legambiente per la pubblicazione delle riviste di riferimento dell'associazione e l'ideazione di numerose altre iniziative ad esse collegate.

E’ nata e opera nella convinzione che l’informazione, la formazione e la comunicazione ambientali siano strumenti fondamentali nella politica dello sviluppo sostenibile.

Oltre alla prevalente attività editoriale, organizza convegni e seminari, corsi di giornalismo e di comunicazione. Alla base del lavoro svolto c’è un costante impegno alla tutela e valorizzazione di principi etici nei rapporti economici e sociali.

Editoriale la nuova ecologia

Editoriale la nuova ecologia

Cookie Policy

Aggiorna le tue preferenze sui cookie

Accessibility by WAH