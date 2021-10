EveryTrickCounts, il calcio in campo contro i cambiamenti climatici

Al via la campagna di Uefa e Commissione europea per sensibilizzare sull’importanza di piccoli gesti quotidiani per salvare il nostro pianeta dalla crisi climatica. Testimonial dello spot Luis Figo, Delphine ed Estelle Cascarino e Gianluigi Buffon

Uefa e Commissione europea lanciano l’iniziativa #EveryTrickCounts, una nuova campagna di sensibilizzazione in cui star del calcio e freestyler si mobilitano contro i cambiamenti climatici. #EveryTrickCounts fa parte del programma dell’Uefa “Respect” su calcio e responsabilità sociale e debutterà nelle partite di questa settimana di Champions League maschile, Europa League ed Europa Conference League con il lancio di uno spot pubblicitario che vedrà la partecipazione di Luis Figo, Delphine ed Estelle Cascarino e Gianluigi Buffon.

Il video verrà trasmesso in televisione, sui social network e sugli schermi degli stadi. Nel filmato i quattro giocatori mostrano come semplici cambiamenti nella nostra vita quotidiana possano fare una grande differenza nella lotta contro i cambiamenti climatici. Lo spot è in linea con un obiettivo chiave dell’impegno della Uefa per il patto europeo per il clima, in base a cui le comunità e le organizzazioni sono invitate ad aiutare l’Unione Europea a rispettare il Green Deal e la transizione dell’Europa verso un’economia con emissioni nette di gas serra pari a zero entro il 2050.

In questa direzione la Uefa sta sviluppando una strategia di responsabilità sociale del calcio composta da 11 politiche con obiettivi specifici per il 2030. Quattro di queste riguarderanno il clima e la sua tutela, l’economia circolare, la sostenibilità degli eventi e la sostenibilità delle infrastrutture.