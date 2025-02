Eventi: dieci regole per renderli sostenibili

Le ha messe in fila SproutWorld, l’unica azienda al mondo a produrre matite ed eyeliner piantabili

Per loro Legambiente ha creato il marchio Ecoevents, un modo per distinguere tutti quegli eventi pensati e organizzati prestando un’attenzione particolare al loro impatto ambientale e sociale. È proprio in quest’ottica che SproutWorld, azienda fondata nel 2013 dal danese Michael Stausholm, unica al mondo a produrre matite ed eyeliner piantabili, ha redatto un decalogo per rendere un evento un’esperienza sostenibile sotto tutti i punti di vista.

Integra la sostenibilità fin dalla progettazione

La sostenibilità deve essere parte integrante del concept iniziale dell’evento. Scegli location ecologiche, catering locale e mezzi di trasporto a basso impatto. Riduci al minimo l’uso della plastica monouso e integra soluzioni basate su energie rinnovabili.

Seleziona gadget pratici e utili

I gadget devono essere pensati per il pubblico di riferimento e per il contesto dell’evento. Evita oggetti ingombranti o inutili, come bottiglie di vino a eventi internazionali o ombrelli in località dove piove raramente. Un gadget utile si traduce in un impatto positivo e in una memoria duratura.

Considera il ciclo di vita dei prodotti

Valuta cosa succede al gadget dopo l’utilizzo: può essere riciclato, riutilizzato o piantato? Evita oggetti usa e getta e scegli alternative che abbiano una seconda vita, come le matite piantabili di SproutWorld che si trasformano in fiori, erbe aromatiche o alberi.

Verifica le credenziali di sostenibilità

Controlla certificazioni come B Corp, analisi del ciclo di vita (LCA) e impegni concreti verso il Net Zero. I consumatori vogliono prove tangibili e sono sempre più scettici verso il greenwashing.

Punta sulla qualità, non sulla quantità

Investire in meno gadget, ma di alta qualità, lascia un’impressione migliore rispetto a oggetti economici e poco durevoli. Ricorda che ciò che distribuisci rappresenta i valori della tua azienda.

Semplifica con la gestione digitale

Riduci il consumo di carta utilizzando strumenti digitali per la comunicazione e l’organizzazione. Offri materiali in formato elettronico e usa app o QR code per distribuire informazioni in modo sostenibile.

Coinvolgi i partecipanti nella sostenibilità

Usa il tuo evento come piattaforma educativa per sensibilizzare il pubblico. Organizza workshop, conferenze o momenti dedicati a promuovere azioni sostenibili anche fuori dall’evento.

Collabora con partner sostenibili

Scegli fornitori e sponsor che condividano i tuoi valori. Unisciti a partner impegnati nella tutela ambientale e nella responsabilità sociale per amplificare l’impatto positivo del tuo evento.

Misura l’impatto e migliora continuamente

Definisci indicatori chiari per monitorare il consumo di energia, i rifiuti prodotti e le emissioni. Analizza i dati raccolti per migliorare i tuoi futuri eventi e condividi i risultati per coinvolgere il pubblico.

Personalizza i gadget in modo responsabile

Offri oggetti che siano memorabili e che stimolino conversazioni. Un esempio virtuoso è stato il Premio Tedesco per la Recitazione, dove una “goodie station” ha sostituito le tradizionali borse preconfezionate, permettendo agli ospiti di scegliere prodotti utili e rilevanti per loro. Tra questi, le matite piantabili SproutWorld hanno avuto un ruolo di primo piano.