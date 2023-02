Auto benzina e diesel, l’Europarlamento approva stop vendita in Ue dal 2035

Legambiente: “Segnale positivo che va nella direzione della giusta transizione ecologica grazie anche alla mobilità elettrica”

Il Parlamento europeo ha dato il via libera definitivo all’accordo raggiunto a novembre sullo stop ai veicoli a motore termico più inquinanti. L’ok definitivo della Plenaria al provvedimento, che fa parte del pacchetto Ue sul clima “Fit for 55”, è arrivato con 340 voti favorevoli, 279 contrari e 21 astenuti.

Oltre alle normative per le auto, l’Europa mette in campo nuove misure anche per autobus e camion. La Commissione europea ha infatti proposto nuovi obiettivi di emissioni di CO 2 per i nuovi veicoli pesanti (Hdv) a partire dal 2030. Nella proposta l’obiettivo è del 45% di riduzione delle emissioni rispetto ai valori 2019 a partire dal 2030; il 65% di riduzione delle emissioni dal 2035 e la riduzione delle emissioni del 90% dal 2040. Per stimolare una più rapida diffusione degli autobus a zero emissioni nelle città, inoltre, “l’esecutivo Ue propone anche di rendere tutti i nuovi autobus urbani a zero emissioni a partire dal 2030“.

Il principale obiettivo sarebbe ridurre del 100% le emissioni di questi veicoli a confronto con il 2021, fissando un obiettivo intermedio al 2030 con una riduzione del 55% per le automobili e del 50% per i furgoni. Entro il 2025 la Commissione europea presenterà un metodo attraverso cui le istituzioni saranno in grado di calcolare e comunicare i dati sulle emissioni rilasciate durante il ciclo di vita di una macchina o di un furgone in vendita sul mercato. Sarà sempre compito della Commissione, ma entro dicembre 2026, monitorare il divario tra i limiti fissati dalla normativa e i valori reali sul consumo di carburante ed energia di ogni Stato membro. Ai produttori è prevista un’esenzione totale di meno di mille veicoli in un anno. Per coloro che hanno un valore produttivo limitato (tra mille e 10 mila auto o tra mille e 22 mila furgoni all’anno) è prevista una deroga fino alla fine del 2035. Una specifica che riguarda, in particolare, le case automobilistiche che producono auto di lusso, come Ferrari e Lamborghini, che però sono anche quelle che maggiormente hanno investito sull’elettrico.

Ogni due anni la Commissione europea pubblicherà una relazione per evidenziare i progressi compiuti nell’ambito della mobilità a zero emissioni. La prima è già fissata al 2025.

Per fare in modo che l’Europa passi a mezzi meno o per niente inquinanti, è previsto un meccanismo di incentivi all’acquisto di auto elettriche o ibride, così da rispondere alle nuove esigenze di una mobilità pulita. Quello attuale, il cosiddetto fattore Zlev, prevede obiettivi ridotti gradualmente per i costruttori che vendono un maggior numero di veicoli con emissioni da zero a 50g CO 2 /km (cioè elettrici e ibridi efficienti) fino all’eliminazione definitiva nel 2030. Dal 2025 al 2029, infatti, il fattore di riferimento è fissato al 25% per le vendite di nuove autovetture e al 17% per i nuovi furgoni.

Il commento di Legambiente

“Positivo il via libera del Parlamento europeo” ha commentato Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente. “Il voto, arrivato dopo mesi di trattative, è un segnale positivo che va nella direzione della giusta transizione ecologica anche nel comparto auto, fondamentale per raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Abbiamo di fronte a noi dodici anni per riconvertire la filiera automotive e per arrivare pronti a questa nuova scadenza europea in cui la mobilità elettrica diventerà centrale. Non si perda tempo in sterili polemiche e non si perda l’occasione di rendere le nostre città più vivibili, sostenibili e anche meno inquinate, con un cambio di passo, puntando sulla mobilità sostenibile, elettrica, intermodale, pubblica e condivisa”.

L’emergenza smog nelle città italiane è un problema ambientale e sanitario sempre più pressante. In Europa è la prima causa di morte prematura dovuta a fattori ambientali e l’Italia registra un triste primato con più di 52.000 decessi annui da PM2.5, pari a 1/5 di quelli rilevate in tutto il continente. Secondo l’ultimo report dell’associazione ambientalista “Mal Aria di città. Cambio di passo cercasi“, redatto e pubblicato nell’ambito della Clean Cities Campaign, i livelli di inquinamento atmosferico in molte città sono ancora troppo alti e lontani dai limiti normativi, più stringenti, previsti per il 2030. Nel 2022, 29 città su 95 hanno superato i limiti giornalieri di PM10 (35 giorni all’anno con una media giornaliera superiore ai 50 microgrammi/metro cubo). Rispetto ai nuovi target europei previsti al 2030, situazione ancora più critica: fuorilegge il 76% delle città per il PM10, l’84% per il PM2.5 e il 61% per l’NO 2 .