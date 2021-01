Euro 4, sospeso lo stop nelle regioni del Bacino Padano

Via libera dal governo alla deroga richiesta da Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Ma per Legambiente la scusa delle misure di sicurezza adottate per limitare il contagio non regge

I veicoli Euro 4 diesel potranno tornare a circolare. Il 7 gennaio è arrivato dal governo il via libera alla deroga richiesta dalle regioni del Bacino Padano: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Considerato che nel week end il divieto non è in vigore, la deroga dovrebbe scattare da lunedì 11 gennaio.

La richiesta di posticipare lo stop degli Euro 4 diesel era stata avanzata dai quattro presidenti delle Regioni del Bacino Padano per via del protrarsi dell’emergenza sanitaria causata dagli alti numeri dei contagi da Covid-19. Pur venendo incontro a quanto chiesto dai governatori, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha tenuto a precisare che l’impegno del governo per la riduzione delle emissioni inquinanti nell’area padana non deve assoluamente fermarsi.

La decisione non trova però d’accordo le associazioni ambientaliste, tra cui Legambiente. “Le regioni chiedono un ulteriore posticipo dell’entrata in vigore della misura con la scusa delle misure di sicurezza adottate per limitare il contagio – ha dichiarato in proposito nei giorni scorsi Stefano Ciafani, presidente di Legambiente -. Una scusa poco fondata, perché la pandemia da Covid non è una buona ragione per allentare la guardia sull’inquinamento: entrambi sono da considerarsi, purtroppo, una causa importante di co-morbilità, che ha portato al decesso prematuro decine di migliaia di persone nel corso del 2020. La pandemia è una ragione di più per stoppare subito i diesel Euro 4 e veicoli più inquinanti, in tutte le città inquinate d’Italia. Seguirà poi lo stop agli Euro 5, previsto nel 2025. Ogni nuovo rinvio è immotivato e inaccettabile”.