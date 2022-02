Smuove l’opinione pubblica e genera confronti tra animali “senzienti” e non “senzienti”. Si pretende il massimo rigore ma sullo sfondo resta una doppia morale, una riservata alla ricerca, l’altra all’industria dell’allevamento

Il confine tra quello che giudichiamo giusto o sbagliato, come tutte le cose umane, è “liquido”: non è fissato una volta per tutte, e non vale allo stesso modo per tutte le culture. Il matrimonio riparatore è stato nella legislazione italiana fino a quarant’anni fa, ad esempio. In Cina era lecito, e non riprovevole, mangiare cani e gatti fino a quando, due anni fa, si è iniziato a parlare di divieto. Proprio la considerazione degli animali (ma sarebbe meglio dire animali non umani) è stata protagonista negli ultimi decenni di un grande progresso, sia etico che scientifico.

La Nuova Ecologia ha scritto (sul numero di ottobre 2021, ndr) del vermetto nematode Caenorhabditis elegans e delle sperimentazioni biomediche su specie non convenzionali come moscerini, mitili, sanguisughe. Da quell’articolo è nata una riflessione in redazione e uno scambio con i lettori. Quanto segue nasce da lì.

Un primo nodo, che ha mosso le perplessità di alcuni lettori, è la distinzione tra specie senzienti e non senzienti. La normativa europea sul benessere animale in laboratorio (direttiva 63/2010) impone infatti la sostituzione parziale o totale, in tutte le ricerche in cui è possibile farlo, di specie senzienti con quelle che «si presume abbiano meno capacità non tanto di provare dolore come sensazione fisica ma di elaborare questa sensazione come qualcosa di negativo: quella che viene definita appunto sensienza e che caratterizza le specie più elevate», spiega Giuliano Grignaschi, responsabile dell’Animal care degli stabulari dell’Università Statale di Milano e segretario generale di Research4Life. Alcuni lettori si sono chiesti se il confine tra questi due raggruppamenti di esseri viventi non sia affidato, in fin dei conti, alle simpatie dei ricercatori. Prima di tutto, come ricorda Simone Pollo, professore di Filosofia morale alla Sapienza di Roma, «la simpatia è il motore principale della nostra vita morale, che ha fondamentalmente una base emotiva, affettiva, sentimentale».

Le distanze tra “noi” e “loro” sono sempre meno ampie, non solo dal punto di vista filogenetico ma anche nella conseguente responsabilità di riconoscere loro diritti fondamentali

Le nostre valutazioni su come comportarci con gli animali «si basano dunque su una dimensione di tipo affettivo, ma quando entra in gioco una valutazione etica più ponderata, queste considerazioni vengono affiancate, talora corrette, talora confermate, da valutazioni di tipo scientifico». Valutazioni che, precisa Grignaschi, soppesano il livello di sviluppo del sistema nervoso centrale degli animali: non solo per numero dei neuroni «ma anche per conformazione, per la presenza di determinate aree cerebrali deputate all’elaborazione delle sensazioni». Insomma, il discrimine è affidato non solo alla quantità dei neuroni ma anche alla qualità delle loro correlazioni.

«L’attenzione morale agli animali è un tema che accompagna la riflessione umana da qualche millennio – racconta Antonino Morabito, responsabile fauna e benessere animale di Legambiente – Ma la sfida contemporanea è legata al fatto che nell’arco di poco più di un secolo anche la scienza, da Charles Darwin a Edward Osborne Wilson, ha consolidato tali e tante conoscenze che fanno sentire molto più utile la ricerca di relazioni con le altre forme di vita in alternativa alla sterile idea di dominio. Le distanze tra “noi” e “loro” sono sempre meno ampie, non solo dal punto di vista filogenetico ma anche nella conseguente responsabilità di riconoscere loro diritti fondamentali».

Nel definire le differenze tra senzienti e non senzienti, Grignaschi usa un essenziale “si presume”. «Non procediamo a simpatia ma sulla base di livelli di conoscenza. E per quanto sappiamo oggi, questo discrimine senzienti-non senzienti è motivato: non abbiamo ancora le evidenze del fatto che animali molto semplici come il C. elegans possano avere una elaborazione del pensiero così sofisticata da poter essere considerati senzienti», e quindi soffrire. «Non possiamo però assolutamente escludere – puntualizza – che tra venti anni si scoprirà che altre specie vadano inserite nel novero dei senzienti». Un buon esempio è quello dei cefalopodi – seppie, calamari, polpi – accolti dalla normativa europea solo nella sua ultima revisione. Buon esempio non soltanto del progresso della scienza, ma anche del valore di correttivo che la scienza esercita rispetto alle nostre simpatie: pur essendo animali che la scienza ha dimostrato essere cognitivamente molto sofisticati, non sentiamo certo l’istinto irrefrenabile di allungare una mano per accarezzarli. Anzi, spesso li bolliamo in pentola.

Arriviamo così a un altro dei nodi emersi nel confronto a distanza coi lettori. Una sorta di doppia morale: una riservata al laboratorio, l’altra alla cucina. Dalla ricerca si pretende in genere, a ragione, il massimo rigore e rispetto per gli animali da laboratorio. Rigore e rispetto che non sempre, per non dire di rado, sono pretesi dagli allevatori e dall’industria alimentare. Parliamo di un ambito, ricorda Morabito, «profondamente alterato nella percezione diffusa da decenni di comunicazione dell’industria, che ha volutamente nascosto o, peggio, raccontato favole su ciò che sta alle fondamenta dell’attuale sistema di produzione alimentare». Per fortuna, anche il benessere negli allevamenti ha iniziato a farsi largo tra le richieste dei consumatori, ma resta il fatto che, come spiega Pollo, «l’alimentazione è qualcosa di profondamente radicato nelle nostre abitudini: per questo è molto più complicato attivare un processo di riflessione». Una mancanza di riflessione che si salda, «almeno nel nostro Paese, con gravi forme di analfabetismo scientifico: non sappiamo esattamente cosa si faccia, e perché, agli animali da laboratorio». Anche per questo deficit culturale, la pubblica opinione «sa poco del fatto che la sperimentazione animale è molto più severamente normata di quanto non sia l’allevamento, almeno dal punto di vista del benessere animale».

Dalla ricerca si pretende in genere, a ragione, il massimo rigore e rispetto per gli animali da laboratorio. Rigore e rispetto che non sempre, per non dire di rado, sono pretesi dagli allevatori e dall’industria alimentare

Qualcuno potrebbe obiettare che la considerazione rivolta agli animali è cresciuta e continua a crescere: è di poche settimane fa l’indiscrezione del Times secondo il quale anche la Gran Bretagna, dopo Paesi come Svizzera, Norvegia e Nuova Zelanda, sta pensando di bandire la crudele pratica di bollire vive le aragoste. Eppure restiamo ingabbiati in quell’antropocentrismo che da più fronti, in particolare quello ambientalista, si cerca di ridimensionare. «Si può disquisire quanto si vuole dell’importanza di porsi in una posizione terza, ma nella realtà alla fine le scelte si fanno sempre dal proprio punto di vista – riflette ancora Antonino Morabito – Inevitabilmente, la risposta umana al benessere animale e al rispetto delle altre forme di vita non può che essere antropocentrica: per quanto ci si possa spostare e decentrare, parte dal nostro punto di vista, da ciò che siamo, da ciò che conosciamo, dal nostro modo di essere. D’altronde, anche l’ambientalismo è una risposta antropocentrica ai danni prodotti dall’uomo». Impossibile dunque, pur volendolo, liberarsi dell’antropocentrismo. «Piuttosto parlerei di messa in discussione giusta e sacrosanta dell’antropocentrismo più rozzo, ma salvaguardando il particolare punto di vista umano senza il quale non ci sarebbe nessun interesse morale – sostiene Pollo – Se a noi interessa qualcosa del mondo che ci sta intorno, questo difficilmente può accadere per un’astratta considerazione razionale. Accade sempre perché in qualche modo entriamo in connessione simpatetica con qualcosa che ci sembra moralmente rilevante, come la vita degli animali non umani, o la vita di essere umani che verranno tra cento anni».

La nostra inchiesta sulla sperimentazione animale è disponibile sulle pagine del numero di febbraio di Nuova Ecologia