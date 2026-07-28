Esperienza e qualità al servizio di ogni progetto: Armony Floor

Nel settore dei pavimenti, la competitività non si gioca esclusivamente sull’ampiezza del catalogo. A fare la differenza è soprattutto la capacità di comprendere le esigenze di chi deve realizzare un progetto e trasformarle in una proposta coerente, capace di coniugare estetica, funzionalità e qualità costruttiva. È su questo equilibrio che Armony Floor ha costruito nel tempo la propria attività.

Specializzata nella produzione e nella vendita di parquet, pavimenti in legno e superfici decorative, l’azienda rappresenta oggi un punto di riferimento sia per i clienti privati sia per architetti, interior designer e rivenditori. Attraverso il sito ufficiale www.pavimentieparquet.com è possibile conoscere il mondo Armony Floor, consultare il catalogo e approfondire le caratteristiche delle numerose collezioni disponibili.

Un pilastro fondamentale della filosofia di Armony Floor è il profondo rispetto per l’ambiente e la salute delle persone, concretizzato attraverso una gamma di pavimenti interamente certificati. La materia prima utilizzata per le collezioni in rovere e in bamboo proviene esclusivamente da foreste controllate e regolamentate in modo responsabile, garantendo una catena di fornitura totalmente ecosostenibile. Dal punto di vista della sicurezza indoor, l’azienda propone prodotti rigorosamente marchiati CE e a bassissime emissioni di formaldeide (certificati CATAS in classe E1). Inoltre, le superfici sono trattate con vernici all’acqua ecologiche di produzione italiana, prive di metalli pesanti e conformi alla rigida normativa EN 71.3-2002 (la stessa applicata ai giocattoli in legno). Questo assicura pavimenti naturali, antiallergici e sicuri per l’intera famiglia, senza rinunciare a un’altissima resistenza all’usura.

L’offerta nasce per rispondere a esigenze progettuali molto diverse. Ogni ambiente richiede infatti valutazioni specifiche, legate allo stile, alle condizioni di utilizzo e alle prestazioni richieste. Per questo motivo il catalogo comprende oltre sessanta referenze, tra parquet in rovere, pavimenti in bamboo, superfici SPC, soluzioni LVT, decking, boiserie e numerose configurazioni di posa.

La varietà della gamma permette di individuare alternative adatte a situazioni differenti. Se alcuni progetti privilegiano il fascino del legno naturale, altri possono orientarsi verso soluzioni come il parquet plastificato, apprezzato nei contesti in cui praticità di gestione, semplicità di manutenzione e attenzione al budget assumono un ruolo particolarmente importante. L’obiettivo non è proporre un’unica risposta valida per tutti, ma mettere a disposizione strumenti diversi per soddisfare necessità altrettanto diverse.

Questa impostazione è resa possibile da un’organizzazione produttiva sviluppata per mantenere un controllo diretto sulle principali fasi della lavorazione. Armony Floor realizza internamente pavimenti in rovere e bamboo e seleziona le materie prime nei Paesi d’origine, limitando gli intermediari e seguendo con continuità il percorso che conduce dal materiale grezzo al prodotto finito.

Alla gestione della filiera si affianca un’attenzione costante verso la qualità dei materiali. Le essenze utilizzate provengono da foreste certificate, mentre colle e vernici impiegate durante la produzione sono prive di formaldeide e conformi agli standard europei dedicati alla salubrità degli ambienti interni. Si tratta di scelte che riflettono la volontà di offrire superfici affidabili, stabili e progettate per durare nel tempo.

L’esperienza proposta da Armony Floor continua anche dopo la scoperta del catalogo. Sul portale aziendale è possibile consultare schede tecniche dettagliate, confrontare le caratteristiche delle diverse collezioni e richiedere campioni gratuiti con spedizione in 48/72 ore.

A questo si aggiungono lo showroom di Coriano, dove materiali e finiture possono essere osservati dal vivo, il supporto consulenziale dell’azienda e una rete nazionale di posatori certificati che opera su tutto il territorio italiano. Completa il sistema di servizi il blog ufficiale, dedicato ad approfondimenti sui materiali, sulle tecniche di posa e sulle tendenze dell’interior design.

La capacità di offrire un’ampia scelta rappresenta un valore solo quando è accompagnata da competenze, organizzazione e attenzione verso il cliente. È questo approccio a caratterizzare Armony Floor, realtà che continua a sviluppare soluzioni pensate per adattarsi a progetti differenti, mantenendo qualità, affidabilità e consulenza al centro della propria proposta.