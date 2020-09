Dal 21 Luglio è attivo l’Osservatorio paesaggi costieri italiani – promosso da Legambiente – in collaborazione con ricercatori e docenti di alcune università italiane, il gruppo nazionale ricerca ambiente costiero, CRESME, ENEA e INGV.

L’Osservatorio ha anche avviato un concorso sul tema dell’erosione costiera, alla luce dei rilevanti cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi dieci anni, tra migliorie apportate attraverso nuove infrastrutture, opere a difesa dei litorali, costruzioni edilizie e aree industriali in stato di degrado. Saranno gli stessi partecipanti al concorso a raccontare questi fenomeni, tra spiagge e aree urbane e storiche, attraverso una narrazione fotografica di massimo cinque foto da inviare entro il 31/12/2020 – legate tra loro da un tema scelto dall’autore – che dovranno evocare il fenomeno dell’erosione sui nostri litorali e raccontare le opere e le trasformazioni messe in atto in aiuto delle nostre coste. La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a professionisti e dilettanti, di ogni età e nazionalità. Per maggiori dettagli sull’adesione e termini del concorso, consultare il bando. Per accedere direttamente all’Osservatorio collegarsi il sitowww.paesaggicostieri.org.