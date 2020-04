Nella mattinata di sabato scorso, 18 aprile, è stato assassinato Ari Uru-eu-wau-wau, 33 anni, leader indigeno del “Grupo de vigilantes e protetores do território”. Il suo corpo è stato ritrovato nel municipio di Jaru, nello Stato di Rondônia, nord del Brasile, al confine con lo stato di Amazônia, dove i villaggi arrivano al limitare della foresta.

Il Gruppo di cui faceva parte è impegnato quotidianamente nell’identificazione e segnalazione dei disboscamenti illegali all’interno del territorio indigeno, per difenderlo dagli invasori, dai taglialegna e dai cercatori d’oro. Kanindé, Associazione di difesa etnoambientale dello stato, fa sapere che Ari era cugino della più nota leader indigena Awapu Uru-eu-wau-wau, che ha già subito diverse minacce di morte.

Secondo quanto riportato da Globo, la Policia federal era stata chiamata per un incidente stradale. Appena arrivati sul posto, però, gli agenti hanno trovato il motorino abbandonato di Ari e hanno subito dichiarato che si era trattato di un omicidio, ancora senza un colpevole. Ari sarebbe stato ucciso “con circa quattro colpi di un oggetto contundente che gli ha causato un trauma cranico”.

L’APIB (Articulação do povos indigenas do Brasil) ricorda che è il secondo omicidio di leader indigeni in 20 giorni. Solo qualche tempo fa infatti, abbiamo dato l’annuncio dell’assassinio di Zezico Guajajara, professore e leader che ha combattuto per proteggere il territorio dell’Amazzonia. Secondo l’Apib, “la violenza contro le popolazioni indigene sta aumentando, e questa crescita è direttamente correlata alla politica di genocidio del governo Bolsonaro”.