Il mercato globale delle energie rinnovabili raggiungerà un valore di 2.152,9 miliardi di dollari entro il 2025, segnando una crescita del 4,9% rispetto al 2017 (1.486,3 miliardi di dollari). A prevederlo è il report Renewable Energy Market Outlook 2025. La crescita sarà influenzata principalmente da tre fattori: l’aumento costante dei finanziamenti governativi nel settore, i continui progressi tecnologici e il graduale affrancamento dallo sfruttamento delle fonti fossili.

Secondo l’Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA) entro il 2030 le rinnovabili arriveranno a coprire il 36% del mercato energetico globale, registrando un aumento del 19,2% rispetto al 2014. Il trend è confermato anche dall’incrocio dei dati della Frankfurt School e dello United Nations Environment Programme Collaborating Centre, da cui emerge che gli investimenti nel settore aumenteranno da 312 miliardi del 2015 a 392 miliardi entro il 2020. La maggior parte di questi investimenti continuerà a concentrarsi nel solare e nell’eolico. Per il Global Wind Energy Council (GWEC) la capacità totale di energia eolica raggiungerà probabilmente 792 GW entro il 2020, (contro i 497 GW del 2016) e arrivare a fornire oltre il 20% dell’elettricità globale entro il 2030 con.

La macro regione dell’Asia-Pacifico continuerà a dominare il mercato sia per gli investimenti governativi che per la rapida industrializzazione e urbanizzazione di nuove vaste aree e la crescente domanda di energia. L’Europa proverà a restare in scia. Nel periodo 2018-2025 il vecchio continente sarà infatti quello che registrerà la crescita più rapida nel settore, soprattutto per effetto delle politiche ambientali che in parte sono state già varate dall’Ue.