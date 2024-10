Enrico Fontana riceve il premio Paolo Borsellino per la lotta alla criminalità ambientale

Nella trentaduesima edizione del riconoscimento in memoria del giudice antimafia, il responsabile del Rapporto Ecomafia di Legambiente insignito nella categoria ambiente

Nella mattinata del 25 ottobre al Ridotto del Teatro comunale dell’Aquila, si è svolta la cerimonia di premiazione del Premio nazionale Paolo Borsellino. I premiati sono stati declinati nelle diverse categorie.

Per l’Ambiente, il premio è stato assegnato a Enrico Fontana, responsabile dell’Osservatorio nazionale Ambiente e Legalità di Legambiente. Giornalista, cura dalla prima edizione del 1994 il “Rapporto Ecomafia”, dedicato al ruolo delle mafie nel più ampio fenomeno di aggressione criminale all’ambiente e alle proposte per la tutela penale delle risorse naturali, la salute delle persone e la buona economia.

Degni di nota anche gli altri vincitori del Premio. Per la Legalità: Vittorio Pisani, Capo della Polizia e direttore generale della pubblica sicurezza; Ludovico Vaccaro, attualmente Procuratore capo di Foggia; Marcello Viola, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Per l’impegno civile: Alessandra Accardo, poliziotta, testimone della Campagna contro la violenza sulle donne. Per il Bullismo: Daniela Di Maggio, Madre di Giovanbattista Cutolo, il 24enne musicista ucciso a Piazza del Municipio a Napoli. Per l’Impegno sociale: Banda Rulli Friuli, una banda di inclusione, che dà a tutti e tutte l’opportunità di sentirsi accolti e valorizzati. Per la Fotografia: Toni Gentile, che colse la confidenza tra Falcone e Borsellino rendendola un’immagine iconica. Per i Libri: Francesca Fagnani, giornalista, scrittrice e conduttrice televisiva italiana. Per il giornalismo: Giacinto Pinto, nuovo caporedattore cronaca del Tg1 e Toni Mira, giornalista e componente del comitato scientifico del bimestrale di Libera “Lavialibera”. Per la Memoria: Nicola Francesco Catanese, caposcorta di Paolo Borsellino e Dario Falvo, che fu parte della scorta a Giovanni Falcone.