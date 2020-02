Al via la nuova edizione di Energicamente, il progetto nazionale di formazione digitale su innovazione energetica e consumo sostenibile. L’iniziativa, a carattere nazionale, si rivolge agli studenti, insegnanti e famiglie dei ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Al centro del progetto il percorso ludico-didattico, realizzato in collaborazione con La Fabbrica di Milano, che accompagna i ragazzi in modo interattivo con un innovativo approccio digitale; la formazione avviene, infatti, sulla piattaforma web dedicata di Energicamente in cui si riunisce online l’EstraCommunity, composta da studenti (delle scuole primarie e secondarie di primo grado) e insegnanti provenienti da tutta Italia. “Siamo orgogliosi di presentare la nuova edizione di Energicamente con la quale intendiamo contribuire in modo proattivo allo sviluppo di una cultura dell’energia sostenibile” ha dichiarato Francesco Macrì, Presidente di Estra.

Ai docenti che hanno aderito a Energicamente, Estra insieme a Legambiente Scuola e Formazione offre un corso di formazione strutturato. Un vero e proprio supporto metodologico nella progettazione, gestione e valutazione del percorso in classe, incentrato sulla promozione di competenze di cittadinanza. “La sostenibilità è l’orizzonte verso il quale le scuole stanno orientando la propria didattica. Energicamente” – ha dichiarato Vanessa Pallucchi, Vice Presidente di Legambiente Nazionale – “lavora in tal senso su tutti i fronti: sui docenti, che vogliono acquisire stimoli e strumenti per aggiornarsi, e sugli studenti, che, grazie al progetto, operano sia nel virtuale che nel reale per una maggiore capacità di incidere concretamente nel cambiamento dei propri stili di vita in chiave sostenibile”.Il corso è riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca come formazione da 25 ore. Dalla sostenibilità al risparmio energetico, dall’uso razionale dell’energia a livello domestico alle innovazioni tecnologiche ecocompatibili, molteplici i temi protagonisti del progetto che mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui valori della tutela ambientale e dell’utilizzo ecocompatibile dell’energia. I moduli approfonditi traggono origine dal nome di ESTRA: Energia, Sviluppo sostenibile, Tecnologia, Riduzione dei consumi e Ambiente.

I giochi interattivi (EstraExperience) che rappresentano l’approccio ludico del progetto si accompagnano alla parte di formazione vera e propria con lezioni interattive online di approfondimento (EstraLesson), quiz di verifica e approfondimenti in classe con i docenti coinvolti. Grazie ai contenuti e all’approccio didattico, i ragazzi hanno l’opportunità di maturare conoscenze mirate così come lo sviluppo di competenze trasversali (soft e hard skills) ad hoc come creatività, spirito di iniziativa, capacità di lavorare in team e orientamento al risultato. Il percorso ludico didattico si conclude con la possibilità, rivolta alle classi di studenti, di partecipare al concorso “Energia in Squadra” (aperto fino al 19 marzo 2020). I ragazzi, suddivisi in squadre, realizzano un elaborato creativo (video, device digitale innovativo, gioco) sull’energia in cui condensano le conoscenze apprese. Il premio verrà assegnato agli otto migliori progetti multidisciplinari sul tema. In palio per i vincitori l’EstraDay, una giornata speciale all’insegna dell’energia, dedicata alla loro scuola, in cui potranno mettere in pratica divertendosi i contenuti di Energicamente. Il 30 aprile 2020 si chiude, invece, la possibilità di partecipare al concorso dedicato alle famiglie dei ragazzi che aderiscono a Energicamente. Per i più preparati sul consumo sostenibile in premio prodotti smart living. Relativamente ai temi dell’Alternanza Scuola-Lavoro il progetto è stato curato in collaborazione con Civicamente di Padenghe sul Garda e inserito nei protocolli nazionali. Si tratta di un’occasione importante per valorizzare le competenze e orientare gli studenti nelle scelte per il loro futuro. Il percorso si svolge sulla piattaforma di e-learning Youtilities e prevede la formazione di una classe virtuale che partecipa così ad attività interattive sull’efficientamento energetico, arricchite da documentazioni per lo studio individuale.