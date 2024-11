Energia rinnovabile e sviluppo sostenibile: la sfida di Iberdrola in Italia

Grandi impianti a fonti rinnovabili e supporto alla decarbonizzazione per le aziende: nuove soluzioni sostenibili a prezzi stabili per la ripresa industriale nazionale.

La transizione energetica in Italia per un futuro sostenibile

Negli ultimi anni, la consapevolezza ambientale ha posto il tema energetico al centro del dibattito globale. Le aziende sono chiamate a ridurre l’impatto ambientale e migliorare l’efficienza energetica, diventando protagoniste di una transizione verso un modello energetico sostenibile. In questo contesto, Iberdrola si distingue come partner strategico per le aziende italiane, attraverso una strategia che punta a trasformare il settore energetico in una realtà più sostenibile e competitiva.

Un impegno per il clima e la decarbonizzazione

La transizione alle rinnovabili è oggi sia una risposta alla crisi climatica sia un vantaggio competitivo per le aziende. Iberdrola, in Italia, promuove questa trasformazione attraverso modelli integrati di decarbonizzazione, tra cui i Corporate Power Purchase Agreements (CPPAs) e le soluzioni “taylor-made” di autoconsumo da impianti a fonti rinnovabili, che permettono alle aziende di ottenere energia verde a prezzi stabili e di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Grazie a queste soluzioni, l’azienda mira a raggiungere una capacità installata di 400 MW entro il 2025, contribuendo attivamente agli obiettivi di decarbonizzazione stabiliti nel Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC).

Progetti concreti e il supporto delle imprese italiane

Tra i progetti più recenti di Iberdrola in Italia, l’impianto fotovoltaico di Montalto di Castro (23 MW), in esercizio dal 2022, e l’impianto fotovoltaico di Montefiascone (7 MW) rappresentano un traguardo significativo nella strategia di decarbonizzazione del Paese. In questo ambito, sono già diversi gli accordi per la fornitura di energia da fonte rinnovabile che Iberdrola ha stipulato con alcuni importanti player sul territorio italiano, operanti in diversi settori merceologici. Tra questi, sono stati recentemente annunciati gli accordi sottoscritti dalla catena di Supermercati Tosano, da BTicino, azienda dedicata alla produzione di meccanismi elettrici, dalla multinazionale farmaceutica Bayer e da Acciaierie Venete Spa, tra i principali attori nel mercato europeo dell’acciaio.

Il futuro energetico dell’Italia è ancora sfidante, ma la strada è tracciata: accelerare l’utilizzo delle energie rinnovabili, semplificare le normative e favorire investimenti strutturati. Solo attraverso queste azioni sarà possibile costruire un sistema energetico che garantisca sostenibilità e crescita per le generazioni future.