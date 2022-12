Un’altra energia. La Nuova Ecologia di dicembre

Focus sulle rinnovabili, garanzia d’indipendenza, pace e posti di lavoro. Speciale 100 notizie verdi 2022. Intervista all’alpinista Nives Meroi. Poi la rivincita dei pipistrelli, il centenario dei Parchi nazionali e tanto altro. Dalle 11.30 in streaming la presentazione del mensile

Le rinnovabili garantiscono indipendenza, pace e nuovi posti di lavoro, eppure l’Italia insiste con le fossili: sulla copertina della Nuova Ecologia di dicembre “Un’altra energia”, quella che serve al Paese per fronteggiare le emergenze attuali. Al momento, racconta il mensile di Legambiente, una “Energia a doppia velocità” attraversa l’Italia, dove nel 2022 il Governo ha puntato su fossili e rigassificatori per rispondere alla crisi energetica, mentre a dettare il passo sul fronte delle rinnovabili sono territori e imprese, in attesa delle decisioni della politica. Allo stesso tempo, nel 2022 è cresciuto l’interesse verso una “Energia comune”, quella delle comunità energetiche rinnovabili: ma per renderle protagoniste della transizione servono regole attuative e norme che le incentivino.

Quello che sta per concludersi verrà ricordato come l’anno della “tempesta perfetta”, tra crisi economica, energetica, alimentare e di governo, sintetizza nel suo editoriale il presidente di Legambiente Stefano Ciafani che, a poche settimane dall’insediamento del nuovo esecutivo, invita a raddrizzare la rotta in vista di anni decisivi per il raggiungimento degli obiettivi europei su lotta a crisi climatica, economia circolare, agroecologia e biodiversità. Ma che anno è stato, più in generale, per il Pianeta quello che volge al termine? Nell’anno della guerra in Ucraina, il mondo progetta la transizione. Aumentano gli eventi estremi, tutti invocano le rinnovabili ma i grandi della Terra restano ancorati alle fossili e riaprono al nucleare. Con il Sud del mondo a pagare il prezzo più alto. Dallo scioglimento della calotta glaciale in Groenlandia alla siccità che ha investito il fiume Po e che in Iraq ha fatto riemergere una città di 3.400 anni fa, la Nuova Ecologia riassume i fatti principali nello speciale 100 Notizie Verdi 2022.

Per la sezione Protagonisti, a colloquio con Nives Meroi. “La montagna insegna pazienza e umiltà”, spiega l’alpinista italiana che, insieme al marito Romano Benet, ha raggiunto le vette più alte, scalando tutti gli Ottomila della Terra. Senza servirsi dell’ossigeno né di altri tipi di aiuti.

Per la sezione inchieste, “Il gas è solo fumo negli occhi”: grazie al rigassificatore sull’isola di Krk, la Croazia si appresta a diventare un hub energetico, ma gli ambientalisti non sono d’accordo.

“La rivincita dei pipistrelli”: temuti da sempre, la fama dei mammiferi volanti è peggiorata con la pandemia. Nuovi studi aiutano a cambiarne la percezione, svelandone anche interessanti segreti.

Due storie di successo arrivano dalle aree naturali protette più antiche d’Italia: sono quelle del Parco nazionale Gran Paradiso e del Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise che compiono un secolo di vita. Dal-la tutela della biodiversità alle produzioni sostenibili, i due parchi tagliano il traguardo più in forma che mai, come racconta l’approfondimento “Centenari d’Italia”.

“SOS Pergusa”: in provincia di Enna, l’unico lago naturale della Sicilia è a rischio. Cambiamenti climatici e attività antropiche hanno compromesso l’equilibrio dei luoghi del mito di Proserpina.

Scimmie. Che tipo di animali siamo?: tra graphic novel e divulgazione, il nuovo fumetto di Aurel racconta storia, cultura e curiosità sui nostri lontani cugini. Con sagacia e rigore scientifico. Nuova Ecologia ne propone un estratto.

Questi e altri contenuti saranno al centro della presentazione di Nuova Ecologia di dicembre, in diretta streaming oggi, alle ore 11.30 sul sito (lanuovaecologia.it) e sui canali social della rivista, oltre che sul profilo LinkedIn di Legambiente.

Introduce Francesco Loiacono, direttore di Nuova Ecologia. Partecipano: Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club, Mariateresa Imparato, segreteria nazionale di Legambiente e i giornalisti Fabio Dessì, Rocco Bellantone e Giulia Assogna.

Durante la diretta, Gianlorenzo Ingrami realizzerà delle vignette sui temi trattati.

RIVEDI LA DIRETTA