L’Italia ha presentato a Bruxelles il Piano energia e clima

Invariati gli obiettivi della prima proposta: 131 GW rinnovabili al 2030 e 8GW di nucleare al 2050. Strada spianata anche per l’utilizzo di biometano e idrogeno. Le associazioni: “Un Pniec irrazionale”

Dopo tanta attesa, i Ministeri dell’Ambiente e della Sicurezza energetica e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno inviato alla Commissione europea il testo definitivo del Piano nazionale integrato energia e clima. Il PNIEC conferma gli obiettivi raggiunti nella prima proposta trasmessa a giugno 2023, superando in alcuni casi anche i target comunitari, in particolare sulle energie rinnovabili.

“Oggi il nostro Paese – ha spiegato il Ministro Gilberto Pichetto – si dota di uno strumento programmatorio che traccia con grande pragmatismo la nostra strada energetica e climatica, superando approcci velleitari del passato. È un Piano che abbiamo condiviso con i protagonisti della transizione, che non nasconde i passi ancora necessari per colmare alcuni gap, ma si concentra sulle grandi opportunità derivanti dallo sviluppo di tutte le fonti, senza preclusioni. Cito in particolare lo scenario sull’energia nucleare, sia da fissione nel medio termine (a partire dal 2035) che da fusione (a ridosso del 2050), che ci fa guardare avanti a un futuro possibile. Voglio ringraziare – conclude Pichetto – le strutture del Ministero, tutti i dicasteri e le società che hanno collaborato a questo prezioso lavoro”.

Secondo quanto riporta il Ministero, “nell’aggiornamento del Piano è stato seguito un approccio realistico e tecnologicamente neutro, che prevede una forte accelerazione su alcuni settori. Oltre alle fonti rinnovabili elettriche, si punta su: produzione di combustibili rinnovabili come il biometano e l’idrogeno insieme all’utilizzo di biocarburanti che già nel breve termine possono contribuire alla decarbonizzazione del parco auto esistente, diffusione di auto elettriche, riduzione della mobilità privata, cattura e stoccaggio di CO 2 , ristrutturazioni edilizie ed elettrificazione dei consumi finali, in particolare attraverso un crescente peso nel mix termico rinnovabile delle pompe di calore”.

Obiettivi rinnovabili

L’area con performance più alte è quella delle FER, dove è ribadito che l’Italia dovrà raggiungere al 2030 una potenza da fonte rinnovabile di 131 Gigawatt. Si prevede che quasi ottanta (79.2) di questi deriveranno dal solare, 28.1 dall’eolico, 19.4 dall’idrico, 3.2 dalle bioenergie e 1 Gigawatt da fonte geotermica (quota quest’ultima che potrebbe anche aumentare al raggiungimento di un adeguato livello di maturità di alcune iniziative progettuali in via di sviluppo).

In ambito efficienza energetica, grazie alle misure previste, si registra una riduzione dei consumi di energia primaria e finale, ma per il raggiungimento degli obiettivi, innalzati in considerazione dello scenario di crescita del prodotto interno lordo, bisognerà continuare a lavorare. È traguardato invece l’obiettivo relativo ai risparmi annui cumulati nei consumi finali tramite regimi obbligatori di efficienza.

Per quanto riguarda le emissioni e gli assorbimenti di gas serra, l’Italia prevede di superare l’obiettivo del “FitFor55” riguardante gli impianti industriali vincolati dalla normativa ETS, arrivando al -66% rispetto ai livelli del 2005 (obbiettivo Ue, -62%). Anche nei settori “non-ETS” (civile, trasporti e agricoltura) secondo il Mase si registra un sostanziale miglioramento degli indicatori emissivi e per raggiungere i target europei ad oggi ancora troppo sfidanti sarà necessario profondere ulteriori energie.

Il PNIEC prevede poi, per la prima volta, una specifica sezione dedicata ai lavori della Piattaforma per un Nucleare sostenibile.

La reazione delle associazioni

Greenpeace Italia, Kyoto Club, Legambiente, Transport&Environmen e WWF Italia hanno subito sottolineato che il Pniec Italiano rallenterà ancora di più il processo di transizione, con inutili investimenti pubblici in tecnologie irrealizzabili, costose, che pongono gravi problemi ambientali.

In una nota congiunta si legge: “Mentre molti Paesi europei hanno comunicato un lieve ritardo nella consegna del Pniec per consentire la conclusione dei procedimenti partecipativi ancora in corso, l’Italia consegna tempestivamente un PNIEC irrazionale, non partecipato e che già sappiamo non raggiungerà gli obiettivi al 2030 (e neanche oltre). Questo dopo ben un anno e mezzo di lavoro. Diversi gli elementi di criticità rilevati dalle associazioni ambientaliste, che sottolineano nuovamente la mancanza di un target specifico di riduzione delle emissioni di CO 2. Ci si augura che il nuovo testo, inviato a Bruxelles sia, complessivamente, almeno in linea con l’obiettivo europeo di riduzione del 55%, che vale la pena sottolineare essere già sottostimato per rimanere in linea con il contenimento dell’aumento di temperatura al di sotto di 1,5°C, e che dovrebbe essere di almeno il 65%.

L’inserimento nel Pniec del nucleare “sia da fissione nel medio termine (a partire dal 2035) che da fusione (a ridosso del 2050)”, e che dovrebbe arrivare a coprire dall’11 al 22%, secondo le dichiarazioni del Ministro Gilberto Pichetto, rende questo PNIEC, che si proponeva di essere più concreto e realistico, totalmente irrazionale. L’operazione vera è mantenere lo status quo perché qualsiasi apertura alle tecnologie nucleari fissili, che in realtà nulla hanno di nuovo (ad iniziare dai fallimentari Small modular reactor), dopo che in Italia ben due referendum si sono espressi in senso contrario, avrebbe comunque tempi ben più lunghi di quelli dettati dalla traiettoria della transizione. Il tentativo di riproporre il nucleare, insomma, appare totalmente non in linea con una strategia di rapida decarbonizzazione, senza voler considerare i rilevanti rischi ambientali connessi e la bassissima accettabilità sociale.

Un Pniec irrazionale, dunque, che ancora una volta punta su false soluzioni (come avviene anche per la CCS), nascondendosi dietro “al dito” della neutralità tecnologica. Ma la luna degli interessi fossili appare ben chiara. Questo rischia di penalizzare fortemente il nostro Paese, sia sul piano della sicurezza e indipendenza energetica, sia per le opportunità e gli investimenti nella transizione che preclude.

Deboli anche gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili, dove si parla di 79,2 GW di potenza, inferiore anche agli obiettivi del Decreto Aree idonee, di cui 27,5 da solare, 28,1 da eolico, 19,4 da idroelettrico, 3,2 da bioenergie e 1 da geotermia. Perdendo complessivamente almeno 10 GW di nuova potenza che, invece, potrebbero far raggiungere al nostro Paese i numeri necessari al 2030 e che non prende in considerazione il potenziale già espresso nel nostro Paese con oltre 1.300 progetti ancora in attesa di valutazione. Attendiamo, inoltre, il documento finale per avere maggiori informazioni in tema di efficienza energetica, tema delicato e fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi climatici, ma anche in termini di qualità della vita e lotta alla povertà energetica.

In conclusione, il mancato rispetto dei target previsti dalla normativa europea (come nel caso dei target Effort Sharing), la violazione di tutte le procedure partecipative che richiedevano il coinvolgimento effettivo della società civile e degli stakeholder, l’assenza di una procedura di valutazione ambientale strategica, avviata e mai più conclusa a seguito del Parere di Scoping che richiedeva maggiori approfondimenti e l’investimento di risorse pubbliche in progetti inutili e dannosi per l’ambiente e la salute, costituiscono solo alcune delle violazioni sostanziali e procedimentali del PNIEC che le associazioni ambientaliste si trovano nuovamente a denunciare. Ci auguriamo che questa volta qualcuno presti ascolto”.