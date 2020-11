Energia, 47 enti religiosi disinvestono da combustibili fossili

In seguito all’appello di Papa Francesco, che con il documento “In cammino per la cura della casa comune“ aveva esortato i cattolici e tutto il settore privato a disinvestire dai combustibili fossili, 47 istituzioni religiose di 21 paesi hanno fatto sapere di aver accolto l’invito del Vaticano e di aver preso l’importante decisione per dare il proprio contributo nella lotta contro i cambiamenti climatici.

Nella lista ci sono istituzioni cattoliche, protestanti ed ebraiche. A livello europeo, la commissione delle conferenze episcopali dell’Ue (Comece) ha annunciato il proprio impegno. “Ci uniamo al movimento cattolico per il disinvestimento dai combustibili fossili”, ha spiegato Padre Manuel Enrique Barrios Prieto, segretario generale della Comece. “Incoraggiamo anche altri a unirsi per prendere misure concrete per risolvere la crisi climatica. Gli impegni per l’accordo sul clima di Parigi sono importanti e il green deal europeo è un modo per implementarli. Ora più che mai è necessaria un’azione decisiva”. In Italia aderiscono all’annuncio il Forum internazionale Azione cattolica, la commissione Giustizia, Pace e Integrità del creato dell’Unione superiori generali (Usg) e dell’Unione internazionale delle superiore generali (Uisg) e l’Unione mondiale delle organizzazioni femminili cattoliche.

Il mondo politico ha apprezzato l’iniziativa. “Il potere economico delle istituzioni religiose – ha detto Inger Andersen, sottosegretario generale delle Nazioni Unite e direttore esecutivo del programma ambientale dell’Onu – può essere un importante motore di cambiamento positivo e un’ispirazione per altri a fare lo stesso, in uno sforzo comune di ricostruzione”.