Allevamento, l’83% degli italiani è a favore di una transizione verso sistemi senza gabbie

Lo rivela un sondaggio diffuso dalla coalizione italiana End the Cage Age. I cittadini richiedono che siano riallocati i fondi per l’agricoltura da parte dell’Ue

La coalizione italiana End the Cage Age ha diffuso oggi i risultati di un nuovo sondaggio

(condotto fra il settembre e l’ottobre 2020) che esplora le attitudini dei cittadini europei

riguardo all’uso delle gabbie negli allevamenti nell’Unione Europea. Il Sondaggio, condotto

da YouGov, è stato commissionato da Compassion in World Farming, Animal Equality, Vier

Pfoten International, Humane Society International – Europe, WeMove Europe and World

Animal Protection Netherlands.

Il sondaggio fornisce informazioni sulle opinioni dei cittadini in Italia sul modo in cui l’UE

assicura il benessere degli animali negli allevamenti e alloca i fondi per l’agricoltura. Più

nello specifico, secondo i risultati:

– L’84% dei cittadini in Italia concorda o concorda decisamente sul fatto che l’uso delle

gabbie negli allevamenti sia crudele nei confronti degli animali;

– Il 56% è in disaccordo o in forte disaccordo con l’affermazione che l’UE stia facendo

abbastanza per assicurare il benessere degli animali negli allevamenti;

– L’83% concorda o concorda decisamente che l’UE dovrebbe riallocare gli attuali

fondi per l’agricoltura per supportare una transizione verso l’abbandono dei sistemi in gabbia per gli animali negli allevamenti e solo l’8% non concordava o non concordava decisamente.

Le associazioni della Coalizione italiana End the Cage Age hanno dichiarato: “Questo nuovo

sondaggio fornisce nuove evidenze su qualcosa che sappiamo da anni: i cittadini italiani ci

tengono alle condizioni in cui gli animali sono allevati; riconoscono inoltre chiaramente che

l’UE sta fallendo nel tutelarli e che la transizione verso sistemi senza gabbie è la via da

seguire”.

L’Iniziativa dei Cittadini Europei End the Cage Age è stata lanciata l’11 settembre 2018 e si

è chiusa esattamente un anno dopo dopo aver raccolto 1.397.113 firme validate in tutta l’UE.

L’iniziativa ha anche superato il numero minimo di firme in 18 Stati membri, bel oltre I 7

richiesti. Per questo End the Cage Age è:

– La sesta ICE di successo su 75 registrate negli ultimi 8 anni

– La terza per numero di firme raccolte

– La prima di successo sul benessere degli animali

“I risultati di questo nuovo sondaggio aggiungono un altro forte argomento a sostegno di un cambio immediato che i cittadini europei vogliono per gli animali negli allevamenti, aspetto che ha un impatto sulle condizioni di vita degli animali ma anche sulla sicurezza sanitaria. Il dibattito non è più se l’UE debba abbandonare l’uso delle gabbie, ma quando e come questo sarà fatto. Ci aspettiamo che le istituzioni europee facciano la cosa giusta, per i loro cittadini e per gli oltre 300 milioni di animali che sono allevati nell’UE”, hanno dichiarato le associazioni della coalizione italiana End the Cage Age.

La Coalizione Italiana End the Cage Age è formata da Animal Law Italia, Animal aid, Animal

Equality, CIWF Italia Onlus, LAC-Lega per l’Abolizione della Caccia, Lega Nazionale Difesa

del Cane, Legambiente, Amici della Terra, HSI Italia, Il Fatto Alimentare, Terra Nuova,

Confconsumatori, Jane Goodall Institute Italia, Terra! Onlus, Animalisti Italiani, ENPA, LAV,

Partito animalista, LEIDAA, OIPA, LUMEN.

Note

1. Tutti i dati, a meno che non sia indicato diversamente, sono di YouGov Plc. Il

campione era di 1037 adulti. L’indagine è stata Condotta fra il 22 e il 23 settembre 2020,

online. I dati sono stati pesati e sono rappresentativi di tutti gli italiani adulti (+18 anni).

*Chi ha risposto alle domande doveva leggere questa informazione prima di

rispondere alla domanda:

“Nell’Unione Europea (UE) più di 300 milioni di animali negli allevamenti (galline,

maiali, conigli, oche, papere, vitelli eccetera) sono allevati in gabbia a scopo

alimentare. Alcuni sostengono che il confinamento e la restrizione dei movimenti

naturali causati dalle gabbie non siano giustificabili. Altri pensano che le gabbie siano

necessarie per l’economia degli allevamenti consentendo gli animali siano allevati su

grande scala.

Su richiesta, sono disponibili i dati relative ai sondaggi condotti negli altri Stati

membri. Per maggiori informazioni su End the Cage Age:

https://www.endthecageage.eu/

https://www.endthecageage.eu/how-close-are-we-to-a-cage-free-europe/