L’Empire State Building diventa green

L’Empire State Building, il famoso grattacielo di New York costruito negli anni Trenta del Novecento, utilizzerà solo energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili.

L’azienda Empire State Realty Trust (ESRT) ha confermato di aver stipulato un contratto esclusivo con Green Mountain Energy, società texana leader nel settore, che per almeno tre anni alimenterà il grattacielo con l’energia prodotta dalle piattaforme eoliche offshore, grazie all’acquisto di 55 milioni di KWh annuali. E non è tutto. L’ESRT è proprietaria di molti altri edifici nella città statunitense, per un totale di circa 1 milione di metri quadrati di superficie, ormai convertiti all’energia verde. Da adesso, tutti gli uffici saranno carbon neutral. Secondo il quotidiano “The Hill“, in totale, si risparmierà l’emissione di 200.000 tonnellate di CO2. Come se ogni cittadino di New York spegnesse le luci per un mese intero.