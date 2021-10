A questi ritmi le emissioni diminuiranno solo del 40% entro il 2050

L’Agenzia internazionale per l’energia lancia l’allarme: per raggiungere la neutralità climatica bisogna accelerare la transizione e triplicare gli investimenti



Con gli impegni attuali presi dai Paesi per il contrasto al cambiamento climatico “le emissioni di carbonio diminuiranno solo del 40% entro la metà del secolo” . Troppo poco, secondo l’Agenzia Internazionale per l’Energia (Iea), che con il nuovo rapporto World Energy Outlook 2021 pubblicato a due settimane dalla Cop26 di Glasgow, avverte che di questo passo la transizione energetica è troppo lenta e non si raggiungerà l’obiettivo emissioni zero entro il 2050.

Bisogna accelerare, anche sui fondi economici destinati alla Transizione. Per la Iea sono necessari almeno 4 trilioni di dollari di investimenti nel primo decennio per raggiungere gli obiettivi comuni.

Fatih Birol, direttore esecutivo di Iea, ha fatto sapere che che in questa fase di ripresa dalla crisi pandemica le grandi economie mondiali stanno già perdendo l’opportunità di stimolare gli investimenti in energia pulita. “Stiamo assistendo a una ripresa insostenibile” ha affermato, facendo riferimento alle sezioni del rapporto che mostrano la crescita nell’uso del carbone registrata nell’ultimo anno.

Le pressioni sul sistema energetico non diminuiranno nei prossimi decenni. Come si legge nelle pagine del report: “Il settore energetico è responsabile di quasi tre quarti delle emissioni che hanno già fatto crescere le temperature medie globali di 1,1 °C in più dall’era pre industriale, con impatti visibili su condizioni meteorologiche e climatiche estreme. Il settore energetico deve essere al centro della soluzione al cambiamento climatico”.

Un avvertimento chiaro per i leader mondiali dei 196 Paesi che si incontreranno a Glasgow per la Conferenza sul Clima delle Nazioni Unite (Cop26). Le temperature medie globali sono ancora in aumento, e non possiamo più permetterci di aspettare.