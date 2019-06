A causa dello sforamento per tre giorni consecutivi del limite per le Pm10, dal primo al 3 gennaio in molti Comuni dell’Emilia-Romagna tornano in vigore le misure emergenziali antismog. Le città interessate dal provvedimento sono Piacenza, Reggio Emilia, Modena, Carpi, Castelfranco Emilia, Formigine, Sassuolo, Ferrara, Cento, Rimini e Riccione.

Tra le misure restrittive previste vi sono lo stop alla circolazione anche per le auto diesel euro 4, il divieto di uso di biomasse per il riscaldamento domestico con classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle, l’abbassamento del riscaldamento fino ad un massimo di 19 gradi nelle abitazioni e 17 nei luoghi che ospitano attività produttive e artigianali, il divieto di combustione all’aperto e il divieto di sosta con motore acceso per tutti i veicoli. Saranno inoltre potenziati i controlli in tutto il territorio regionale.

Autore: redazione Nata nel 1979, è la voce storica dell’informazione ambientale in Italia. Vedi qui la voce sulla Wikipedia https://it.wikipedia.org/wiki/La_Nuova_Ecologia Twitter Facebook