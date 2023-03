Elezioni comunali, aperta la campagna “Facciamo eleggere 2023” per i nuovi candidati

Si potrà chiedere il sostegno della campagna di Forum Disuguaglianze e Diversità e Ti Candido, che negli ultimi due anni ha sostenuto anche economicamente 31 candidate e candidati, eleggendone 25. Centrale anche quest’anno il metodo di selezione

Alle elezioni del prossimo 14 e 15 maggio andranno al voto 789 amministrazioni comunali (il 10% dei 7.901 comuni italiani) tra cui 18 comuni capoluogo di provincia e di regione. Dopo il successo delle edizioni 2021 e 2022, Ti Candido e Forum Disuguaglianze e Diversità lanciano “Facciamo Eleggere 2023”, campagna che in questi due anni ha selezionato e sostenuto anche economicamente 31 candidate e candidati, eleggendone 25.

L’obiettivo, anche per il 2023, è contribuire a portare nel governo delle istituzioni locali persone capaci, motivate e impegnate per la giustizia sociale e ambientale.

Da oggi fino al 12 aprile è aperta la call per presentarsi e chiedere il sostegno della campagna, raccontando la propria storia e i motivi che spingono a candidarsi nel proprio comune. Centrale sarà anche quest’anno il metodo di selezione delle persone che verranno sostenute, che, come nelle precedenti edizioni, terrà insieme diversi principi: dal bilanciamento di genere, alla distribuzione territoriale, con particolare attenzione a giovani, donne, persone di origine migrante ed espressione di comunità radicate.

I candidati e le candidate dovranno dimostrare di essere espressione di comunità, di alleanze sociali e coalizioni civiche territoriali, capaci di essere fattore di cambiamento sui temi della giustizia sociale e ambientale, elementi che segnano l’alleanza tra Ti Candido e ForumDD.

Dalla prossima settimana, e per tutta la durata della campagna, verrà aperta la possibilità di partecipare al crowdfunding e donare una cifra piccola o grande che andrà a sostenere le persone selezionate. L’impegno di Ti Candido e ForumDD proseguirà con le attività di supporto e formazione di candidate e candidati eletti nel corso del proprio mandato e con il proseguimento della costituzione di una comunità anche con gli eletti e le elette degli anni passati.

“Ti Candido nasce sull’esperienza dei comitati di mobilitazione Usa come i Justice Democrats, in grado sostenere economicamente e portare nelle istituzioni leadership popolari, innovative, collettive, femministe, ambientaliste, di origine migrante. Gli eletti e le elette dal 2019 si stanno affermando come vero cambiamento nei diversi livelli istituzionali, in un quadro politico bloccato e disgregato. Riteniamo che Ti Candido, e la campagna Facciamo Eleggere, siano stati una delle poche novità politiche di questi anni e intendiamo proseguire su questa strada”, spiegano i fondatori del Comitato.

“Terremo conto con particolare attenzione delle candidature che mostrano di avere avuto un ruolo in esperienze di mobilitazione, amministrazione, organizzazione per il conseguimento degli obiettivi di giustizia sociale e ambientale a cui teniamo, con particolare attenzione alla capacità di costruire dialogo sociale, combinare saperi e interessi diversi, e trovare un punto di caduta. Persone che sappiano esplicitare tanto le motivazioni della propria scelta quanto i principali e concreti obiettivi che essa si propone e che siano prive di ogni condizionamento e con una piena trasparenza dei finanziamenti del proprio percorso politico”, ha dichiarato Marco De Ponte, Segretario di ActionAid Italia e membro del Coordinamento del ForumDD.

Tutte le informazioni sulla pagina della campagna e sul sito di TiCandido