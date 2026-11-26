di ROBERTO TUNDO*

C’è un paradosso al cuore del sistema energetico mondiale. Mai tanta potenza da fonti rinnovabili è stata installata come negli ultimi anni, eppure i consumi globali di combustibili fossili restano ai massimi storici. Nel 2025 qualcosa si è mosso: la crescita della generazione da rinnovabili e nucleare ha superato l’intero aumento della produzione elettrica mondiale, con la generazione fossile in lieve calo (IEA, Global Energy Review 2026). Ma il nodo è altrove. Circa il 55% delle emissioni globali legate all’energia nasce negli usi finali: la combustione di carburanti in veicoli, fabbriche e case. Finché questi usi restano alimentati da idrocarburi, l’elettricità da fonti rinnovabili tende a sommarsi ai consumi fossili invece di sostituirli. È la differenza tra addizione e sostituzione, ed è la chiave della convergenza energetica: non basta aggiungere nuova potenza, bisogna far convergere domanda elettrificata e offerta da fonti rinnovabili perché i fossili escano gradualmente dal sistema. L’indicatore da guardare è il tasso di elettrificazione, la quota dell’elettricità sui consumi finali di energia: oggi è al 23% a livello mondiale e cresce lentamente rispetto al ritmo delle installazioni. La sostituzione però è già misurabile. Senza la crescita delle rinnovabili dal 2010, calcola la IEA, la domanda mondiale di combustibili fossili nel 2025 sarebbe stata superiore di circa l’8%: l’equivalente del consumo energetico dell’India.

Il vantaggio dell’efficienza

Elettrificare conviene prima di tutto per ragioni fisiche. Un veicolo elettrico converte in movimento l’85-90% dell’energia che assorbe, contro il 25-35% di un motore a combustione. Una pompa di calore restituisce da tre a cinque unità di calore per unità di elettricità. Lo Special Report on Electrification della IEA (2026) stima gli effetti di uno scenario di alta elettrificazione: al 2035 i paesi importatori eviterebbero acquisti di petrolio per 15 milioni di barili al giorno e di gas per 120 miliardi di metri cubi l’anno, con bollette energetiche nazionali più leggere di circa400 miliardi di dollari. Le emissioni di CO 2 degli usi finali calerebbero del 40% e quelle dell’intero settore energetico diminuirebbero con qualunque mix elettrico, fino Aridursi a meno della metà con un’offerta su traiettoria di azzeramento netto. Scenderebbero del 30% anche gli inquinanti atmosferici da combustione, con benefici sanitari rilevanti.

Il nodo è il prezzo, non la tecnologia

Perché allora l’elettrificazione procede a rilento? Il primo ostacolo è il prezzo relativo. In gran parte d’Europa l’elettricità costa in bolletta un multiplo del gas, per effetto di tassazione e oneri distribuiti in modo asimmetrico tra i due vettori. L’Electrification Action Plan della Commissione europea indica l’obiettivo di portare il rapporto tra prezzo dell’elettricità e prezzo del gas sotto quota 2 entro il 2030: la media UE è oggi 2,6 e l’Italia, con un rapporto tra 3,1 e 3,4, figura tra i paesi in posizione più critica. Finché riscaldarsi con una pompa di calore costa più che con una caldaia a gas, la convenienza climatica non diventa convenienza economica per famiglie e imprese. Il secondo ostacolo è rappresentato dalle reti. Eurelectric stima che l’investimento annuo nelle reti di distribuzione europee debba all’incirca raddoppiare, a circa 67 miliardi di euro l’anno. I tempi di consegna di trasformatori e componenti critici si sono allungati e la capacità produttiva non ha la rapidità richiesta dal mercato. Nel frattempo aumenta il volume di energia rinnovabile inutilizzata per l’incapacità della rete di assorbirla: circa 200 terawattora nel 2025, che potrebbero superare gli 850 al 2031 senza interventi su reti, accumuli e flessibilità (IEA, Renewables 2026). Energia prodotta e buttata: uno spreco che l’Italia non può permettersi.

La leva digitale

Infine, una buona notizia: la domanda elettrificata non è solo un carico in più, è la più grande nuova fonte di flessibilità del sistema. Ricarica intelligente dei veicoli, gestione attiva dei consumi, pompe di calore e accumuli domestici possono spostare i prelievi nelle ore in cui sole e vento abbondano, riducendo mancate immissioni e congestioni sulla rete. Orchestrare milioni di piccoli impianti richiede digitalizzazione: misura, dati, automazione. Qui la convergenza energetica smette di essere uno slogan e diventa un paradigma operativo.

Un’agenda concreta

La direzione è tracciata e gli strumenti in gran parte esistono già. Primo: riequilibrare il rapporto tra prezzo dell’elettricità e prezzo del gas, spostando progressivamente fiscalità e oneri generali fuori dalla bolletta elettrica. Secondo: accelerare gli investimenti nelle reti di distribuzione e nella loro digitalizzazione, perché pompe di calore, colonnine e nuovi carichi devono potersi connettere in mesi, non in anni. Terzo: attuare le valutazioni dei fabbisogni di flessibilità previste dal regolamento (UE) 2024/1747, aprendo i mercati alla domanda aggregata e remunerando accumuli e consumi spostabili. Quarto: misurare ciò che conta, non solo i megawatt installati ma i consumi fossili effettivamente sostituiti e le emissioni evitate. L’elettrificazione non chiede di spegnere domani ciò che oggi funziona a combustibili fossili: chiede che ogni nuova auto, ogni caldaia da rinnovare, ogni processo da ammodernare trovino conveniente l’opzione elettrica. È questa la convergenza energetica, una sostituzione progressiva, misurabile e conveniente dei fossili. Per l’Italia, che di sole e vento non manca, non è solo una politica climatica: è una politica industriale.

*CEO BaxEnergy

Questo articolo è un’anticipazione del primo numero del 2027 della rivista bimestrale QualEnergia

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