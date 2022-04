Cambiamenti climatici, gli elefanti marini monitorano l’oceano

L’Unesco recluta gli animali per acquisire dati sulla temperatura. Trasferendoli in tempo reale ai modelli climatici

Dal mensile di marzo. La Terra è un’astronave che vaga nello spazio. Questa immagine bellissima che risale all’Ottocento racconta una condizione della quale l’umanità ha preso ormai contezza: viviamo in un ambiente confinato, con risorse limitate e “là fuori” siamo soli. Traslocare su un’altra astronave, qualora la nostra si guastasse, è un’utopia. Perché un’altra astronave uguale non c’è, oppure è irraggiungibile. Quindi l’umanità deve imparare a gestire il funzionamento dell’astronave, seppure questa si nutra di una risorsa per ora illimitata: l’energia solare.

Se l’essere umano è il pilota dell’astronave, dato che si è arrogato il diritto di trasformarla a proprio piacimento personalizzandola in stile Antropocene, i passeggeri sono tutti gli altri esseri viventi. E da bravo pilota, deve garantire la sicurezza dei passeggeri, che da parte loro devono essere invogliati a mantenere la calma e a collaborare, per esempio aiutando il pilota, qualora questi avesse perso l’orientamento o si trovasse a dover gestire un “angolo cieco”. È un po’ questa la visione evocata dalla notizia che l’Unesco ha deciso di reclutare un gruppo di elefanti marini per monitorare lo stato dell’oceano meridionale. Questi animali – dotati di sonde che durante le decine di immersioni giornaliere, fino ai 2.000 metri di profondità, acquisiscono dati sulla temperatura – sveleranno le condizioni dell’oceano in una delle sue regioni più remote e inaccessibili, trasferendo dati in tempo reale ai modelli climatici. Un bellissimo esempio di gestione condivisa dell’astronave Terra, nonché viatico per un nuovo patto con la natura. Stretto attraverso la conoscenza scientifica.