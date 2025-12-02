mercoledì 3 Dicembre 2025
Biodiversità

Elefanti di foresta, migliorano le stime. Ma la specie è ancora minacciata

Elefante di foresta
Credit: F. Maisels@WCS
I nuovi metodi di rilevamento basati sul Dna migliorano l’accuratezza delle stime. A oggi, secondo l’ultimo rapporto Iucn dedicato, ne esistono circa 136mila esemplari. Ancora a rischio per bracconaggio e distruzione di habitat

Una nuova valutazione degli elefanti africani di foresta rivela una popolazione stimata di 135.690 esemplari, grazie all’impiego di metodi aggiornati che forniscono una comprensione più chiara e accurata dello stato della specie. L’Africa centrale, caratterizzata da vaste distese di foresta tropicale intatta e da una bassa densità di popolazione umana, rimane la roccaforte degli elefanti della foresta, con poco meno del 95% della popolazione mondiale. Il Gabon da solo rappresenta il 66% della popolazione mondiale, la Repubblica del Congo (RoC) ne detiene il 19% e i restanti elefanti di questa regione vivono in altri quattro paesi dell’Africa centrale. Delle restanti tre regioni, il 5% si trova in Africa occidentale e meno dell’1% in Africa orientale e meridionale.

Questi risultati provengono dal Rapporto sullo stato degli elefanti africani di foresta 2024, pubblicato dal Gruppo di specialisti sugli elefanti africani (AfESG) in occasione della Conferenza delle Parti della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES Cop20), a Samarcanda, in Uzbekistan.

È la prima volta che gli elefanti africani della foresta (Loxodonta cyclotis) vengono valutati separatamente dagli elefanti africani della savana (Loxodonta africana), dopo il loro riconoscimento come specie distinte nel 2021.

Grazie ai significativi progressi nelle tecniche di rilevamento basate sul DNA e al monitoraggio esteso in tutto l’areale della specie, il 94% di tutti gli elefanti africani della foresta contati si basa ora su stime scientificamente solide, rispetto al solo 53% del 2016.

Ciononostante, gli elefanti africani della foresta, notoriamente difficili da contare a causa della fitta copertura della foresta pluviale, rimangono in pericolo critico nella Lista Rossa delle Specie Minacciate dell’IUCN e sono costantemente minacciati dal bracconaggio e dalla distruzione del loro habitat. Due aree chiave, la Riserva naturale dell’Okapi (RDC) e il complesso W-Arly-Pendjari (WAP) (Burkina Faso), hanno perso complessivamente circa 7.000 elefanti.

“Questo rapporto fornisce il quadro più accurato fino ad oggi delle elusive popolazioni di elefanti africani della foresta. Ci mostra che le azioni di conservazione stanno funzionando per questi animali iconici, che sono cruciali ‘giardinieri’ della foresta, essenziali per la dispersione dei semi degli alberi. Con questi nuovi dati, abbiamo un’opportunità senza precedenti per concentrare gli sforzi di conservazione dove sono più necessari e dare alla specie una reale possibilità di recupero”, ha affermato la dottoressa Grethel Aguilar, Direttore Generale dell’IUCN.

I dati aggiornati relativi agli elefanti africani della foresta non devono essere interpretati come un aumento della popolazione, ma piuttosto come il risultato di una migliore copertura dell’indagine resa possibile dai metodi basati sul DNA. Queste tecniche hanno ridotto significativamente l’incertezza nelle stime di rilevamento e ci hanno permesso di valutare aree che prima erano inaccessibili”, ha affermato il professor Rob Slotow, copresidente del Gruppo di specialisti sugli elefanti africani della IUCN SSC.

Sebbene dal 2018-2019 i tassi di bracconaggio siano diminuiti in molte regioni, l’uccisione illegale per l’avorio rimane una minaccia in tutta l’Africa centrale e occidentale. L’espansione delle attività minerarie, lo sviluppo di strade e ferrovie e i progetti agricoli su larga scala, tra cui quello dell’olio di palma, stanno frammentando l’habitat e spingendo gli elefanti in aree forestali sempre più ridotte.

Leggi anche Scoperto il saluto degli elefanti africani

