Provocato da un riscaldamento periodico fino a 2 °C delle acque del Pacifico meridionale ogni 2-7 anni, El Niño lascia un’impronta specifica sul clima e ha effetti diversi sulle varie regioni del mondo

Sta tornando e porterà sempre più caldo. Il servizio meteorologico degli Stati Uniti (Noaa) ha annunciato che il fenomeno meteorologico chiamato El Niño è già iniziato nel Pacifico tropicale. È un riscaldamento periodico da 0,5 a 3 gradi delle acque superficiali del Pacifico centro meridionale e orientale, di fronte alle coste dell’America Latina, che si verifica ogni 2 – 7 anni e dura dai 9 ai 12 mesi. La Noaa prevede che El Niño si intensificherà nei mesi successivi, fino a raggiungere un livello moderato o forte in autunno. I meteorologi prevedono una probabilità del 63% che le temperature superficiali del mare superino i 2,0 °C di riscaldamento nella regione del Pacifico monitorata. Se questa soglia viene superata, la Noaa considera l’evento un El Niño “molto forte”.

El Niño tende ad essere più intenso durante i mesi invernali, e i suoi impatti globali sono in genere più significativi nell’inverno dell’emisfero settentrionale. Prendiamo come esempio gli effetti negli Stati Uniti. Durante un tipico inverno caratterizzato da El Niño, la corrente a getto sull’Oceano Pacifico settentrionale tende a spostarsi verso sud, portando la traiettoria delle tempeste sulla fascia meridionale degli Stati Uniti. Questo spostamento verso sud della traiettoria delle tempeste porta anche a condizioni più secche sulle Montagne Rocciose settentrionali e nelle valli dell’Ohio e del Tennessee. Per quanto riguarda le temperature, El Niño spesso si traduce in un inverno più caldo del normale negli Stati Uniti settentrionali.

Il Medio Oriente, provato dalla siccità, potrebbe invece trarne beneficio, dicono gli scienziati del clima. Altrove, però, i rischi aumentano. Alcune zone dell’America meridionale occidentale – dove decenni fa furono osservati i primi episodi di El Niño – registrano spesso piogge intense e inondazioni, oltre a estati insolitamente calde. L’India si troverà ad affrontare ondate di calore più intense, mentre siccità, incendi boschivi e caldo minacciano l’Australia.

L’Africa nord-orientale probabilmente sperimenterà un brusco passaggio da una siccità intensa a piogge pericolosamente abbondanti.

“Ogni El Niño è diverso. Ognuno è unico e lascia la propria impronta sul nostro clima”, ha dichiarato Ken Graham, direttore del National Weather Service (Nws) della Noaa.

El Niño provoca venti in quota più forti che tendono a sopprimere lo sviluppo di tempeste e uragani nel bacino atlantico, e venti più deboli che tendono a favorire lo sviluppo di cicloni tropicali nei bacini del Pacifico orientale e centrale. Il rischio di inondazioni dovute all’alta marea potrebbe aumentare in alcune zone degli Stati Uniti, soprattutto sulla costa occidentale. El Niño provoca anche cambiamenti nella migrazione di pesci e altri organismi oceanici, con le specie di acque calde che si spostano verso nord, mentre le specie di acque fredde si spostano più a nord o in acque più profonde. Questi cambiamenti comportamentali influiscono sulla crescita, la sopravvivenza e la riproduzione.

El Niño modificherà anche i mercati mondiali. Le condizioni agricole cambieranno in molte aree produttive, per siccità o allagamenti, che porteranno a un aumento dei prezzi del grano e del mais. Diminuiranno anche le possibilità di pesca: con le superfici troppo calde, diminuisce l’upwelling dal fondale. Di conseguenza, anche i pesci saranno meno presenti. I precedenti episodi di El Niño hanno anche favorito la formazione di fioriture algali nocive lungo la costa occidentale degli Stati Uniti.