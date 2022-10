EIMA Energy, il salone delle bioenergie

Nell’ambito di EIMA International, storica e prestigiosa fiera della meccanizzazione agricola e forestale (Fiera di Bologna 9-13 novembre), si tiene il Salone Energy dove la valorizzazione delle biomasse viene trattata “a tutto tondo” nell’ampia sfera della bioeconomia circolare.

La bioenergia può fornire un valido contributo per fronteggiare la crisi climatica e quella energetica, e l’impiego sostenibile delle risorse rinnovabili generate in ambito agricolo, forestale e agroindustriale – in particolare i tanti residui dei cicli – costituisce una svolta sostenibile in un Paese come il nostro con poche materie prime a disposizione. Secondo la road map della Commissione Europea, l’anno scorso avrebbe dovuto segnare il “passaggio dalla strategia all’azione” per raggiungere l’ambizioso obiettivo del Green Deal di un’Europa climaticamente neutra entro il 2050. Il conflitto innescato dall’invasione russa in Ucraina ha certamente mutato lo scenario di riferimento rendendo sempre più evidente la crepa tra il paradigma anticiclico delle fossili e la svolta innovativa delle rinnovabili.

In particolare, i modelli previsionali più attendibili per il raggiungimento degli obiettivi europei di emissioni zero, mostrano la necessità di incrementare l’attuale quota di bioenergia, prevedendone un crescente impiego al 2030, che raddoppierà entro il 2050.

Tuttavia, non possiamo sperare di compiere l’attesa “rivoluzione energetica” senza porre prima le basi solide per operare una “rivoluzione culturale”. In tale ottica è di fondamentale importanza diffondere – con tutti gli strumenti di cui disponiamo – la piena e corretta percezione dei benefici intrinseci legati alla valorizzazione della biomassa e delle filiere di approvvigionamento ad esse collegate. Per queste ragioni, durante EIMA International, ITABIA Italian Biomass Association offre un fitto programma di iniziative dal taglio informativo-divulgativo, tecnico-scientifico, strategico-politico, riguardanti l’articolato sistema biomasse-bioeconomia. Per tutta la durata della kermesse, in collaborazione con esperti del CNR IBE (Istituto per la Bioeconomia), saranno mostrate in azione le macchine operatrici fondamentali per rendere sostenibili le filiere produttive legate alle biomasse agroforestali. Ricreando le fasi di campo (raccolta, condizionamento e trasporto) saranno illustrati – con quattro eventi ogni giorno – gli aspetti tecnici e innovativi della meccanizzazione, messi a punto per ottimizzare le rese, e ridurre i consumi e i rischi di infortunio. Inoltre, ITABIA coordinerà esperti di sostenibilità e di sviluppo rurale per la realizzazione di seminari tematici riguardanti le buone pratiche nella bioeconomia (Progetto H2020 “BRANCHES”), le rinnovabili in agricoltura (Task force ENEA sull’Agrivoltaico), le reti di stakeholder nel settore forestale (Progetto GESTA del MiPAAF), le tecnologie disponibili per valorizzare le biomasse agroforestali (biochar e syngas), le isole minori come laboratori di economia circolare (Capraia Smart Island) e altri temi come il ruolo della moderna meccanizzazione nell’implementazione del PNRR.

EIMA Energy ti aspetta alla fiera di Bologna dal 9 al 13 novembre; il programma dettagliato è disponibile sul sito di EIMA

https://www.eimaenergy.it/it/programma.php