Si chiama CloE, ovvero Cloud of Efficieny, lo ha prodotto il Gruppo Falck Renewables e fornisce un supporto innovativo per una gestione aziendale sostenibile

Si chiama CloE, ovvero Cloud of Efficieny, ed è un nuovo software per l’efficienza energetica per il monitoraggio e l’analisi dei dati frutto dell’esperienza ventennale di Energy Team, una delle aree di business di Falck Renewables – Next Solutions.

La piattaforma CloE si affaccia sul mercato come lo strumento ideale per l’individuazione di eventuali sprechi e margini di ottimizzazione; utile strumento per le diverse figure aziendali, fornisce supporto per tutti gli aspetti legati a una gestione energetica ed ambientale sostenibile dell’azienda. CLoE entra con successo all’interno della famiglia dei servizi per l’efficienza energetica – con un occhio alla Data Science – offerti da Energy Team, che dal 1996 coniuga nei suoi prodotti, hardware e software, la sostenibilità economica con quella ambientale.

“CloE è un software sviluppato dal nostro team di Ricerca e Sviluppo dopo 20 anni di esperienza sul campo”, sottolinea Luigi Galli, ad di Energy Team. “Conosciamo le esigenze dei nostri clienti perché comprendere ed elaborare dati energetici è nel nostro DNA. Crediamo che la piattaforma sia molto di più delle singole funzionalità tecniche, puntiamo ad offrire un servizio che supporti prima, durante e dopo l’utilizzo del software”.

“CloE incrementa la gamma di servizi per l’efficienza energetica, che partono dall’analisi delle necessità e delle performance del cliente, al monitoraggio, alla scelta della soluzione ottimale. Grazie all’integrazione dell’offerta di Falck Renewables – Next Solution (di cui Energy Team fa parte), siamo anche in grado di completare l’offerta, proponendo progetti di realizzazione impiantistica o riqualificazione energetica” spiega Marco Cittadini, presidente di Energy Team.

I clienti, principalmente industriali e del terziario, sia mono che multi-sito, possono beneficiare di CloE per una gestione progressivamente più approfondita delle informazioni. Il sistema, personalizzabile e flessibile, permette di visualizzare consumi, performance degli impianti approfondendo le analisi (anche grazie ad algoritmi evoluti), individuando inefficienze, effettuando benchmarking, supportando sistemi di gestione dell’energia ISO 50001 e rappresentando la base dati per le informazioni di sostenibilità.