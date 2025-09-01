martedì 2 Settembre 2025
Energia

Efficienza energetica, al via la consultazione pubblica europea per facilitare le ristrutturazioni

L’obiettivo della consultazione è aumentare i prestiti, garantendo le possibilità anche alle famiglie più fragili e a rischio povertà

Nell’Unione europea, gli edifici sono responsabili del 42% del consumo finale di energia e di oltre un terzo delle emissioni climalteranti legate all’energia. Decarbonizzare il patrimonio edilizio diventa quindi un passaggio cruciale per centrare gli obiettivi del Green Deal e arrivare a un’Europa climaticamente neutra entro il 2050. La recente rifusione della Direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica degli edifici ha rafforzato questo percorso, stabilendo obblighi chiari per gli Stati membri e introducendo strumenti per mobilitare investimenti mirati alle ristrutturazioni.

Il ritmo attuale degli interventi rimane però insufficiente. Le difficoltà sono legate soprattutto ai costi iniziali elevati, alla percezione dei rischi da parte degli investitori, alla frammentazione della domanda e alla scarsa accessibilità ai finanziamenti da parte delle famiglie più vulnerabili. Gli istituti finanziari tendono a concentrare i prestiti sugli interventi meno rischiosi, lasciando indietro proprio gli edifici con le prestazioni peggiori.

Per affrontare queste difficoltà, Parlamento europeo e Consiglio hanno chiesto alla Commissione di presentare entro il 2026 un nuovo strumento: un quadro di riferimento che le banche potranno scegliere di adottare. L’obiettivo è quello di facilitare e aumentare i prestiti destinati alle ristrutturazioni energetiche, garantendo però che anche le famiglie più fragili e a rischio di povertà energetica possano beneficiarne.

Il nuovo quadro punta innanzitutto a fare chiarezza sulle regole già esistenti in materia di prestiti e finanza sostenibile, così da individuare eventuali lacune o margini di miglioramento. Allo stesso tempo, intende creare sinergie con altre politiche e programmi europei già attivi, così da rendere più efficace e coordinato l’impiego delle risorse. Un altro obiettivo è coinvolgere maggiormente le banche, incoraggiandole a sviluppare prodotti finanziari specifici per le ristrutturazioni energetiche, fissando traguardi concreti e rafforzando la collaborazione con le istituzioni e i cittadini. Infine, una priorità fondamentale sarà garantire che anche le famiglie più vulnerabili possano accedere ai benefici del nuovo sistema, evitando che restino escluse dalla transizione energetica.

Al via la consultazione pubblica per i prestiti alle ristrutturazioni energetiche

Il 27 agosto scorso, la Commissione ha ufficialmente lanciato una consultazione pubblica che sarà aperta fino al 18 novembre 2025. Questa fase è fondamentale per affinare lo strumento attraverso il coinvolgimento di istituzioni, operatori finanziari, mondo accademico, società civile e cittadini.

La consultazione si basa sui primi riscontri già raccolti durante la precedente call for evidence di ottobre 2024, che aveva raccolto contributi in particolare su ostacoli e pratiche virtuose. Ora l’attenzione si concentra su alcuni temi chiave: il funzionamento del quadro normativo europeo in materia di finanza sostenibile e tassonomia verde, la disponibilità e la fruibilità dei dati sugli edifici (come i certificati di prestazione energetica) e infine le possibili strategie per stimolare in modo più efficace gli investimenti privati, con un’attenzione particolare al livello locale e territoriale.

Parallelamente, è attiva la European Energy Efficiency Financing Coalition: un gruppo di lavoro che affianca la Commissione raccogliendo input mirati per arricchire il testo dell’atto delegato.

I contributi raccolti permetteranno di definire meglio lo strumento e di adattarlo alle esigenze concrete del mercato. Una volta concluso il processo, l’atto delegato potrà costituire un punto di svolta per trasformare la finanza in un alleato chiave della transizione energetica. Con questo approccio, la Commissione intende accelerare l’ondata di ristrutturazioni, promuovendo un futuro più sostenibile, equo e inclusivo.

