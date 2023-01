Il dito e la luna

I paesaggi cambiano sotto i colpi della crisi climatica, gli eventi estremi lanciano moniti ai territori. Ma ci si accapiglia per l’installazione di grandi impianti di rinnovabili’

I paesaggi che siamo abituati ad ammirare, i luoghi in cui vivono molti dei nostri ricordi più belli, stanno mutando sotto i colpi dei cambiamenti climatici. Da nord a sud, dalle coste fino alle cime più alte delle nostre montagne.

Nella storia di copertina di questo numero, “Fronte del ghiaccio”, raccontiamo l’arretramento dei ghiacciai alpini: fusi da temperature che sulle Alpi crescono il doppio rispetto al resto del mondo. Il 2022, sostengono gli esperti, è stato un anno nero per tutti i giganti bianchi delle Alpi: la fronte dei ghiacciai sulle Alpi occidentali arretra mediamente di 40 metri l’anno, mentre sul Gran Paradiso la retrocessione è addirittura di 200 metri. Il ghiacciaio della Marmolada, dal quale il 3 luglio scorso si è staccato un enorme seracco provocando undici vittime, ha perso un terzo del suo volume in dieci anni e potrebbe scomparire prima del 2040.

‘I paesaggi cambiano sotto i colpi della crisi climatica, gli eventi estremi lanciano moniti ai territori. Ma ci si accapiglia per l’installazione di grandi impianti di rinnovabili’

Insomma, il Belpaese sta cambiando nei suoi posti più affascinanti e identitari. E il 2022, con le tragiche alluvioni nelle Marche e a Ischia, ha lanciato l’ennesimo monito ai territori in cui viviamo. Eppure, ci si accapiglia ancora molto, troppo, sui cambiamenti che porterà intorno a noi l’installazione di nuovi grandi impianti di rinnovabili, di cui l’Italia ha disperato bisogno per compiere finalmente la transizione ecologica, per ridurre le emissioni, per abbattere la bolletta energetica e rendersi indipendente dalle fossili importate dall’estero. Tanto ha fatto dibattere il documento “Paesaggi rinnovabili” con il quale Fai, Legambiente e Wwf lanciano dodici proposte per coniugare gli obiettivi della transizione energetica con la lungimiranza della pianificazione paesaggistica. E mentre stiamo qui a discutere – a Roma ci si è divisi tra favorevoli e contrari all’idea del Comune di alimentare l’albero di Natale a piazza Venezia con due pannelli fotovoltaici dotati di sistema di accumulo – la concentrazione di CO 2 in atmosfera sale, le temperature pure e i problemi di dissesto idrogeologico si aggravano.

Post-scriptum. Nuova Ecologia lancia le proposte di abbonamento 2023 e chiede un sostegno alla sua comunità di lettori. C’è l’edizione digitale a soli 9,90 euro l’anno o l’abbonamento completo, sia cartaceo che digitale, a 35 euro l’anno (23 euro per un semestre). Dopo quindici anni, il costo di una singola copia passa da 3,5 a 4 euro. Nulla cambia per i soci Legambiente: con i 30 euro di tessera ordinaria o gli 80 di tessera “sostenitore” riceveranno tutti gli 11 numeri cartacei e l’edizione digitale.