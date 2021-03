Editoria per l’ambiente: i libri per bambini della Usborne

La casa editrice londinese si impegna per la sostenibilità. Quest’anno tre nuove pubblicazioni a tema green

La casa editrice londinese Usborne, quest’anno rilancia sul tema ambiente. Tre i libri di editoria per ragazzi legati a tematiche ambientali.

“100 cose da sapere per salvare il pianeta” dedicato ai ragazzini dai 9 anni in su. Un libro che dà tante risposte, informazioni, dati e curiosità in modo semplice ed efficace con infografiche. Risposte a domande come ad esempio: come possono dei piccoli microrganismi, nominati batteri mangia-plastica, ridurre l’inquinamento e contribuire a salvare i nostri oceani o in che modo dei maglioni di lana possono aiutare i pinguini in pericolo.

Un altro libro “Sollevo e scopro” è “Prendiamoci cura del pianeta, adatto a bambini dai 6 anni in su: qui si spiega perché le condizioni della Terra sono perfette per la vita, come i nostri comportamenti e abitudini stiano mettendo a rischio il pianeta e cosa può fare ognuno di noi per contribuire a proteggere la nostra unica casa.

Infine in uscita dal 27 aprile un libro cucù: il titolo è “Come funziona il riciclo”. Sollevando le alette presenti nelle pagine cartonate e sbirciando attraverso i fori sagomati si potrà imparare moltissimo sul riciclo, scoprendo il valore del riuso e l’importanza del risparmio delle risorse. Un’ottima introduzione ai temi ecologici che aiuterà i più piccini a diventare consapevoli custodi del benessere del nostro pianeta. Dai 3 anni in su.