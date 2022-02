Ecuador, sversati nella foresta amazzonica 6.300 barili di petrolio

Una quantità equivalente a 6.300 i barili di petrolio. È quanto è stato sversato a terra nell’Amazzonia ecuadoriana a causa della rottura di un oleodotto privato verificatasi il 28 gennaio. L’area interessata dal disastro ambientale si chiama Piedra Fina, situata nella provincia amazzonica di Napo. La notizia è stata data, il 2 febbraio, dal presidente della compagnia proprietaria dell’Oleodotto di greggio pesante (Ocp), Jorge Vugdelija, e dal ministro dell’Energia ecuadoriano, Juan Carlos Bermeo.

BREAKING: Major leak from oil pipeline in Ecuador’s Amazon happening in real time. Saw many of these in @Chevron‘s oil fields; they were rarely remediated.

The oil and gas industry treats our ecosystem like a trash bin. Thanks @AFrontlines for exposing. pic.twitter.com/PGYJSHSopC

— Steven Donziger (@SDonziger) January 29, 2022