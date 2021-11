Ecosistema Urbano. Presentazione del rapporto sulle performance ambientali delle città 2021 a cura di Legambiente in collaborazione con Il Sole 24 Ore e Ambiente Italia

In quale direzione sta andando l’Italia del post-Covid e come stanno ripartendo i centri urbani? Come cambiare le città utilizzando il potenziale rappresentato dal PNRR e come si stanno muovendo i Sindaci per orientarsi verso un futuro più sostenibile?

Lotta alla crisi climatica, economia circolare, mobilità ad emissioni zero, agroecologia, aree protette, turismo sostenibile, lotta all’illegalità ambientale, sviluppo della banda ultra-larga, finanza etica. Sono questi i temi su cui è oggi decisivo concentrarsi e le città ne saranno le principali cartine di tornasole.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU tracciano una rotta chiara che con Ecosistema Urbano già da tempo abbiamo preso come guida: crescita – economica e sociale, di green economy e green jobs, di infrastrutture, servizi e delle opportunità per le persone – senza danneggiare il territorio e depauperare le risorse. Facendosi anzi portatori sani di azioni per energia e acqua pulita, per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti climatici, per un’urbanizzazione inclusiva, partecipativa ed ecologica, per l’accessibilità, per la riduzione di smog, rumore, rifiuti e, più in generale, per far progredire la salute, il benessere, la qualità della vita delle persone.

“CITTA’ ITALIA”: I CAMBIAMENTI CHE GUIDANO LA RIPARTENZA

Ore 9.45 Saluti e introduzione

Mario Zambrini, Amministratore delegato Ambiente Italia

10.00 Ecosistema Urbano 2021 – Presentazione dei risultati della ricerca

Mirko Laurenti, Responsabile rapporto Ecosistema Urbano Legambiente

Marina Trentin, Ambiente Italia

10.30 L’emergenza Covid cambia il Paese. I Sindaci si confrontano.

Prof. Enrico Giovannini – Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Emilio Del Bono, Vicepresidente ANCI e Sindaco di Brescia

Miriam Cominelli, Pres. Coord. Agende 21 locali italiane

Roberto Gualtieri, Sindaco di Roma *

Franco Ianeselli, Sindaco di Trento

Luca Vecchi, Sindaco di Reggio Emilia

Alessandro Bratti, Direttore Generale ISPRA

Stefano Ciafani, Presidente nazionale Legambiente

Modera: Giacomo Bagnasco, Il Sole 24 Ore

Premiazione città di Ecosistema Urbano e Buone Pratiche di Ecosistema Urbano

* IN ATTESA DI CONFERMA